Dosta po kolapse prepustili z nemocnice: Ďakujem všetkým za podporu

Amsterdam 10. novembra (TASR) - Holandského futbalistu Basa Dosta z tímu NEC Nijmegen prepustili z nemocnice do domácej liečby po minulotýždňovom kolapse počas zápasu proti AZ Alkmaar. Jeho príčinou bol zápal srdcového svalu.



Bývalého hráča Wolfsburgu, Sportingu Lisabon či Eintrachtu Frankfurt priamo na ihrisku úspešne resuscitovali. "Som šťastný, že som sa vrátil domov a teraz si dám čas na zotavenie. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, veľmi si to vážim," uviedol 34-ročný útočník.



Duel Nijmegenu s Alkmaarom po Dostovom kolapse prerušili, dohrávať sa bude 6. decembra.