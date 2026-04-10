Dostihovú sezónu odštartuje v sobotu Jarná cena Petržalky
Dostihová sezóna na Slovensku zahŕňa 14 mítingov, z toho sa 11 uskutoční v Bratislave, po jednom v Šuranoch, Topoľčiankach a v Senici.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Tohtoročnú dostihovú sezónu odštartujú Jarnou cenou Petržalky v sobotu 11. apríla o 14.00 h na Závodisku, š. p. Bratislava. Celkove je na programe 9 dostihov, z toho 6 rovinových a 3 steeplechase a cez prútené prekážky. Prihlásených je 66 koní z Česka, Maďarska, Rakúska a Slovenska.
Dostihová sezóna na Slovensku zahŕňa 14 mítingov, z toho sa 11 uskutoční v Bratislave, po jednom v Šuranoch, Topoľčiankach a v Senici. Jeden z vrcholov sezóny 34. Slovenské derby sa bude konať v nedeľu 19. júla. Tradičný medzinárodný míting Turf gala v programe zatiaľ nie je, ale termínová listina na rok 2026 sa môže ešte pri zabezpečení finančných prostriedkov zmeniť. Podľa informácií zo závodiska, k 11. aprílu bolo registrovaných 181 koní a 76 stajní, pričom počet koní ešte postupne narastie a mal by dosiahnuť nad 200 registrovaných koní.
