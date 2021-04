Blackmoreová je prvou ženou s triumfom na Veľkej národnej v Liverpoole

výsledky 173. ročníka Veľkej národnej:



1. Minella Times (džokejka Rachael Blackmoreová),

2. Balko de Flos (Aidan Coleman),

3. Any Second Now (Mark Walsh),

4. Burrows Saint (Patrick Mullins),

5. Farclas (Jack Kennedy)

Liverpool 10. apríla (TASR) - Írka Rachael Blackmoreová sa stala prvou džokejkou v dejinách, ktorá triumfovala na Veľkej národnej steeplechase v Liverpoole. V sobotu zvíťazila na koni Minella Times na 173. ročníku prestížnych dostihov. Tridsaťjedenročná Írka sa pred troma týždňami tiež stala prvou ženou, ktorá vyhrala prestížny Cheltenham Festival. Informovala agentúra AP.Blackmoreová mala skvelý záver na posledných dvoch prekážkach. Za sebou nechala outsidera Balko Des Flosa, tretie miesto získal Any Second Now. "" povedala víťazka.Ženy mohli štartovať na Veľkej národnej až od roku 1975. Blackmoreová dokončila len ako 20. žena a prekonala doposiaľ najlepšie tretie miesto Katiee Walshovej z roku 2012 (kôň Seabass).