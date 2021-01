Dostihy: Koňom roka 2020 Opasan, trénerom Chodúr

Výsledky ankety Kôň, tréner a jazdec roka 2020



Kôň roka:

1. Opasan 79 hlasov,

2. Vandual 7,

3. Troop Commander 1.



Tréner roka:

1. Jozef Chodúr 51,

2. Jaroslav Línek 11,

3. Marián Štangel 11.



Jazdec roka:

1. Zdenko Šmida 28,

2. Jaroslav Línek 25,

3. Lukáš Matuský 13.



Bratislava 15. januára (TASR) – Závodisko, š. p. Bratislava zverejnilo výsledky tradičnej ankety Kôň, tréner a jazdec roka 2020. Koňom uplynulého roka sa stal jednoznačne trojročný hnedák Opasan zo stajne Bormann, ktorý pri svojich štyroch štartoch dosiahol štyri víťazstvá. To najcennejšie v pražskej Chuchli, kde triumfoval v sedle s džokejom Radkom Koplíkom v jubilejnom 100. ročníku Českého derby. Obaja aktéri v týchto dostihoch kategórie Gd3 zarobili jeden milión Kč. Celkove kôň v sezóne zarobil 64.875 eur.Trénerom roka 2020 sa podľa anketárov stal Jozef Chodúr, ktorý pripravoval Opasana v dostihovom areáli v Borskom Mikuláši. Pre 38-ročného trénera je to premiérové prvenstvo v tejto ankete. Bilanciu v roku 2020 má 37 štartov, 11 víťazstiev, zisk 86.133 eur.Jazdcom roka 2020 je Zdenko Šmida, v uplynulom roku sedlal kone v 60 štartoch, v 12 z nich zvíťazil a na dotáciách doma a v zahraničí získal 57.212 eur. Najcennejší triumf dosiahol v budapeštianskom Kincsem parku v dostihoch kategórie Gd 1Millenium Dij so zárobkom 3.750.000 HUF (10.427 eur), triumfoval aj v 28. ročníku Slovenského derby s prémiou 10.000 eur.V sezóne 2020 sa na bratislavskej dráhe v Starom háji počas ôsmich mítingov odbehlo spolu 72 dostihov, z toho 61 rovinových a 11 prekážkových. V ankete hlasovalo 91 respondentov.