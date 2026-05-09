Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Šport

Dostihy: Prvé klasické dostihy pre By Me Persson a Dark Attack

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Vo Veľkej jarnej cene spoločnosti K-K Metal (rovina Listed kategórie, 3-ročné kobyly a žrebce, 1700 m, 18.000 eur) triumfovala dvojica Dark Attack s džokejom a súčasne aj trénerom J. Línkom.

Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Na Závodisku, š. p. Bratislava sa uskutočnili prvé dva z piatich klasických dostihov sezóny. Víťazom 34. Jarnej ceny kobýl JSB Match Diabolo (rovina Listed kategórie, 3-ročné kobyly, 1700 m, dotácia 18.000 eur) sa stala favorizovaná By Me Person v sedle s džokejom Tomášom Lukášekom. Majiteľke českej stajne Veronika Šefl získala víťazná dvojica dotáciu 8100 eur.

"Kobylka sa veľmi dobre ukazovala v práci, dnes to len potvrdila. Je to jej už tretie tohtoročné víťazstvo z troch štartov," povedal pre STVR Lukášek. Na druhej priečke skončila slovenská zástupkyňa Ulyss Queen v sedle s trénerom a džokejom Jaroslavom Línkom.

Vo Veľkej jarnej cene spoločnosti K-K Metal (rovina Listed kategórie, 3-ročné kobyly a žrebce, 1700 m, 18.000 eur) triumfovala dvojica Dark Attack s džokejom a súčasne aj trénerom J. Línkom. Hnedák Dark Attack zo slovenskej stajne HONOR Racing stál na aukcii BBAG 4000 eur a len v sobotných dostihoch vybojoval dotáciu 8100 eur. Na počesť víťazov zaznela slovenská štátna hymna. "Koníka dobre poznám, veď ho aj trénujem. Ale nebolo to ľahké víťazstvo, druhá v cieli Zuri je perfektná kobyla," uviedol Línek, ktorý tak nadviazal na víťazstvo v týchto klasických dostihoch v roku 2025, keď triumfoval s Torinom.

Spokojný bol aj riaditeľ Závodiska Marián Šurda: "Som vďačný, že na dostihy napriek tomu, že sa konali v sobotu, prišlo takmer tritisíc návštevníkov. Predovšetkým ale mám radosť z výkonov koní zo slovenského tréningu. Svoje vysoké kvality ukázal aj deväťnásobný slovenský šampión Jaroslav Línek."

Ďalší dostihvý míting sa uskutoční 24. mája o 14.00 h v Bratislave.



výsledky - klasické dostihy: 34. Jarná cena kobýl JSB Match Diabolo (rovina Listed kategórie, 3-ročné kobyly, 1700 m, dotácia 18.000 eur):

1. Be My Person, hnedka, džokej Tomáš Lukášek, tréner Ingrid Janáčková Koplíková, stajňa Veronika Šefl (ČR), 2. Ulyss Queen, hnedka, džokej a tréner Jaroslav Línek, MNK Racing, 3. Zinzala, hnedka, dž. Martin Laube, tr. Ramazan Tugušev, RC Farm.



34. Veľká jarná cena spoločnosti K-K Metal (rovina Listed kategórie, 3-ročné kobyly a žrebce, 1700 m, 18 000 eur):

1. Dark Attack, hnedák, dž. a tr. J. Línek, HONOR Racing, 2. Zuri, belka, dž. Martina Havelková, tr. Zuzana Kubovičová, PD Senica, 3. Rabbit Time Test, hnedák, dž. Jan Verner, tr. Allan Petrlík, Rabbit Trhový Štěpánov (ČR)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním