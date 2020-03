Veľká národná steeplechase v Liverpoole nebude pre koronavírus

Liverpool 16. marca (TASR) - Pre obavy z koronavírusu sa nebudú konať ani prestížne dostihy Veľká národná steeplechase v Liverpoole naplánované na 4. apríla. Podľa organizátorov z Jockey Clubu by to nebolo vhodné po tom, ako britská vláda odporučila zrušenie masových podujatí.



Veľkú národnú steeplechase každoročne na celom svete sleduje približne 500 miliónov divákov. "Pracovali sme na záložnom pláne, ako to usporiadať za zatvorenými dverami vzhľadom na význam v dostihovom svete. Takáto možnosť však napokon neprichádzala do úvahy," citovala Sandyho Dudgeona z Jockey Clubu agentúra AP.



Vo Veľkej Británii stúpol počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 na 1543, 55 ľudí zomrelo. Celosvetovo je v 162 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 181-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 7100 osôb mu podľahlo.