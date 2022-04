Dostihy: Veľkú národnú steeplechase vyhral Noble Yeats

Liverpool 9. apríla (TASR) - Anglický amatérsky džokej Sam Waley-Cohen na koni Noble Yeats v sobotu vyhral 174. Veľkú národnú steeplechase. Liverpoolske podujatie bolo preňho rozlúčkové.



"Nemám slov, je to ak vo sne, ako v rozprávke. Fantastické, nemôžem tomu uveriť," uviedol podľa agentúry AP 39-ročný Waley-Cohen, ktorý sa živí ako zubár. Jeho kôň Noble Yeats, sedemročný hnedák z írskeho chovu, vyhral v anglickom Liverpoole pred zrakmi 70.000 divákov. Favorizovaného Any Second Now v sedle s Markom Walshom predstihol o tri dĺžky. Keďže je Waley-Cohen amatér, za slávne a prestížne víťazstvo nezinkasuje žiadne "prizemoney", podotkla britská BBC.