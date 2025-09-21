< sekcia Šport
Double vyhral 5. etapu a je celkový víťaz Okolo Slovenska
Kohútka 21. septembra (TASR) - Brit Paul Double z tímu Jayco AlUla sa stal celkovým víťazom 69. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. V záverečnej piatej etape z Novej Dubnice na Kohútku si 29-ročný jazdec vybojoval okrem etapového triumfu aj prvenstvo v konečnom poradí. Slovák Lukáš Kubiš finišoval na desiatom mieste so stratou jednej minúty a 18 sekúnd, celkovo sa umiestnil na šiestej priečke.
Záverečná etapa s prívlastkom kráľovská priniesla hneď od úvodu veľkú aktivitu, napokon sa od pelotónu odtrhla 15-členná skupinka s takmer dvojminútovým náskokom. K ďalšiemu deleniu prišlo pred prvým stúpaním na Vršatec, vrchárska prémia sa stala napokon korisťou Čecha Voltra.
Druhý výstup na Vršatec priniesol zmenu na čele, favoriti na úspech pokryli únik a víťazom vrchárskej prémie sa tentoraz stal Poliak Pekala. Naďalej sa toho dialo viac ako dosť, pred záverečným stúpaním na Vršatec sa odtrhli od pelotónu Double a Belgičan Uijtdebroeks. Práve britský cyklista si ukradol na záver body z Vršatca.
Dôležitý okamih sa udial približne 40 kilometrov pred cieľovou páskou, keď skupinka okolo Magniera vzdala možnosť zabojovať o etapový triumf. Bolo tak isté, že Francúz nepridá piaty triumf v rade a nestane sa celkovým víťazom Okolo Slovenska. Do dobrej situácie sa dostal naopak Kubiš, nielenže sa držal na čele pretekov, ale bol blízko k dresu pre lídra konečného poradia.
V úplnej koncovke sa vyformovala takmer 20-členná skupina, z ktorej napokon vzišiel víťaz poslednej etapy. Kubiš si síce v šprinte vybojoval časovú bonifikáciu, ale záver bol v réžii Doublea. Ten si vyčkal na svoju šancu pri stúpaní Kohútku a skvelým finišom si vybojoval nielen triumf, ale aj celkové prvenstvo.
