Doue a Dembele sa zranili, PSG budú chýbať niekoľko týždňov

Na snímke Ousmane Dembele. Foto: TASR/AP

Dembele si pre svalové zranenie nezahrá 4-6 týždňov, vynechá aj úvod novej sezóny Ligy majstrov, v ktorej čaká PSG obhajoba triumfu.

Autor TASR
Paríž 6. septembra (TASR) - Francúzski futbaloví reprezentanti Desire Doue a Ousmane Dembele sa v piatkovom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Ukrajine (2:0) zranili. Parížu St. Germain tak budú v najbližších zápasoch chýbať, informovala agentúra DPA.

Dembele si pre svalové zranenie nezahrá 4-6 týždňov, vynechá aj úvod novej sezóny Ligy majstrov, v ktorej čaká PSG obhajoba triumfu. „Ousmane nemal pred zápasom žiadne zdravotné problémy. Ak by bol zranený, určite by som ho neposlal na ihrisko," reagoval tréner francúzskej reprezentácie Didier Deschamps na kritiku z parížskeho tábora, že postavil Dembeleho, hoci nebol stopercentne fit.
