< sekcia Šport
Doueho po zranení kolena odnášali na nosidlách, Enrique: „Je to vážne“
Absencia ďalšieho hráča predstavuje pre Enriqueho problém.
Autor TASR
Paríž 22. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Desire Doue nedohral sobotný ligový duel Paríža Saint-Germain na pôde Nice (3:2). Dvadsaťjedenročného krídelníka museli po zranení pravého kolena odniesť na nosidlách. Tréner PSG Luis Enrique ešte po zápase nevedel určiť presnú diagnózu, no zranenie označil za vážne.
Dvanáste víťazstvo obhajcu titulu v sérii naprieč všetkými súťažami zatienilo ďalšie zranenie. „Na presnú diagnózu si budeme musieť počkať. Je to však vážne zranenie, videli sme zábery,“ uviedol Enrique podľa agentúry AP. „Taký je život profesionálneho futbalistu, treba si uvedomiť, že aj toto patrí ku kariére a treba to prijať.“ Doue sa zranil vo chvíli, keď chcel telom zakryť loptu pred stredopoliarom Nice Sofianom Diopom. Jeho vystretá noha sa pod ním podlomila, pričom nedošlo k žiadnemu kontaktu so súperom. „Je smutný a znepokojený. Vráti sa však dvakrát silnejší, o tom nepochybujem,“ povedal Enrique. Francúz predtým v prvom polčase strelil svoj druhý ligový gól v sezóne. V minulom ročníku vynechal časť zápasov pre natiahnutý lýtkový sval a zranenie stehna, v sezóne predtým ho zas trápil členok.
Absencia ďalšieho hráča predstavuje pre Enriqueho problém. V októbrovom zápase proti Barcelone si Chviča Kvaracchelija roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene, zatiaľ čo Ousmane Dembele a kapitán Marquinhos si v tom istom stretnutí privodili zranenia stehna. Dembele aj Marquinhos sa do sobotného stretnutia už zapojili ako striedajúci hráči.
Dvanáste víťazstvo obhajcu titulu v sérii naprieč všetkými súťažami zatienilo ďalšie zranenie. „Na presnú diagnózu si budeme musieť počkať. Je to však vážne zranenie, videli sme zábery,“ uviedol Enrique podľa agentúry AP. „Taký je život profesionálneho futbalistu, treba si uvedomiť, že aj toto patrí ku kariére a treba to prijať.“ Doue sa zranil vo chvíli, keď chcel telom zakryť loptu pred stredopoliarom Nice Sofianom Diopom. Jeho vystretá noha sa pod ním podlomila, pričom nedošlo k žiadnemu kontaktu so súperom. „Je smutný a znepokojený. Vráti sa však dvakrát silnejší, o tom nepochybujem,“ povedal Enrique. Francúz predtým v prvom polčase strelil svoj druhý ligový gól v sezóne. V minulom ročníku vynechal časť zápasov pre natiahnutý lýtkový sval a zranenie stehna, v sezóne predtým ho zas trápil členok.
Absencia ďalšieho hráča predstavuje pre Enriqueho problém. V októbrovom zápase proti Barcelone si Chviča Kvaracchelija roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene, zatiaľ čo Ousmane Dembele a kapitán Marquinhos si v tom istom stretnutí privodili zranenia stehna. Dembele aj Marquinhos sa do sobotného stretnutia už zapojili ako striedajúci hráči.