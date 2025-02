Doughty získal nomináciu Kanady na Turnaj štyroch krajín

New York 9. februára (TASR) - Hokejový obranca Drew Doughty dostal nomináciu do kanadského výberu na februárový Turnaj štyroch krajín v Montreale a Bostone (4 Nations Face-Off). Hráč Los Angeles Kings nahradí v tíme Alexa Pietrangela z Vegas Golden Knights, ktorý 26. januára oznámil, že na prestížnom podujatí štartovať nebude.



“Zavolali mi krátko predtým, ako som si išiel dať poobedný spánok. Je to skvelý deň, veľmi sa teším. Od návratu na ľad som nad ničím iným nepremýšľal, v každom zápase som išiel naplno aby som mal šancu dostať sa do reprezentácie,” povedal pre nhl.com Doughty.



Tridsaťpäťročný obranca vynechal pre zranenie členka prvých 47 zápasov sezóny a na ľad sa vrátil až 29. januára. V šiestich dueloch zaznamenal len jednu asistenciu, ale v priemere trávi na ľade 26:57 minúty na zápas.



Doughty hrá v NHL sedemnástu sezónu a za posledných desať rokov patrí medzi top štyroch najvyťažovanejších hráčov. S Kings vyhral dvakrát Stanley Cup (2012 a 2014) a v roku 2016 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny. V profilige hral len za Los Angeles, v 1183 zápasoch nazbieral 670 bodov (156+514). Úspechy zbieral aj na medzinárodnom fóre, v drese Kanady získal dve zlaté olympijské medaily (2010, 2014), je majstrom sveta juniorov (2008), vyhral Svetový pohár v roku 2016 a získal striebro na majstrovstvách sveta 2009.



Kanada odštartuje Turnaj štyroch krajín v noci na štvrtok proti Švédsku v montrealskom Bell Centre.