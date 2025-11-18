Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Doughtyho zranenie bude LA Kings posudzovať na týždennej báze

Na snímke vľavo Drew Doughty. Foto: TASR/AP

Hlavný tréner „kráľov“ Jim Hiller povedal, že zranenie nesúvisí so zlomeninou členka, ktoré vyradilo dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára z úvodných 47 stretnutí uplynulej sezóny.

Los Angeles 18. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings bude na týždennej báze posudzovať zranenie svojho obrancu Drewa Doughtyho. Tridsaťpäťročný Kanaďan odstúpil v sobotu zo zápasu proti Ottawe (1:0) po tom, čo ho do nohy zasiahol puk v druhej tretine. Doughtyho po dueli videli chodiť s ortézou na ľavej nohe.

Hlavný tréner „kráľov“ Jim Hiller povedal, že zranenie nesúvisí so zlomeninou členka, ktoré vyradilo dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára z úvodných 47 stretnutí uplynulej sezóny. „Je to úplne iné zranenie, zotaví sa bez problémov,“ citoval Hillera portál nhl.com. Doughty odohral v prebiehajúcom ročníku 19 zápasov, v nich nazbieral osem bodov za dva góly a šesť asistencií.
.

