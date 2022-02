Douglas Costa na hosťovanie do LA Galaxy, v lete prestúpi nastálo

Los Angeles 10. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Douglas Costa sa predstaví v zámorskej Major Soccer League v klube LA Galaxy. Costa prišiel do amerického tímu na hosťovanie z brazílskeho Gremia, kde hosťoval ako hráč talianskeho Juventusu Turín. Los Angeles o tom informovalo vo štvrtok s tým, že 31-ročný krídelník by sa mal k tímu cez leto pripojiť natrvalo.



"Douglas je hráč svetovej úrovne," povedal tréner Galaxy Greg Vanney pre agentúru AP. "Jeho schopnosť tvoriť hru a zakončovať posunú náš útok na vyššiu úroveň," doplnil kouč, ktorého zverencov čaká prvé ligové stretnutie 27. februára, keď privítajú FC New York City.



Costa hral počas kariéry v najvyššej nemeckej aj talianskej lige. S Bayernom Mníchov získal dva ligové tituly a v 50 zápasoch si pripísal osem gólov. Štyri presné zásahy pridal aj v prestížnej Lige majstrov. Jeho ďalšie kroky mierili do Juventusu Turín, ktorý ho v októbri 2020 poslal na hosťovanie do rodnej Brazílie.