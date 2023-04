Dôvodom odchodu Tuchela z Dortmundu bol bombový útok, tvrdí Watzke

Dortmund 10. apríla (TASR) - Bombový útok na autobus futbalistov Borussie Dortmund z roku 2017 bol hlavným dôvodom, prečo sa vtedy klub rozhodol ukončiť spoluprácu s trénerom Thomasom Tuchelom. Vyhlásil to generálny riaditeľ nemeckého klubu Hans-Joachim Watzke.



K incidentu došlo 11. apríla roku 2017 pred štvrťfinálovým duelom Ligy majstrov proti AS Monaco. Po odchode z hotela na zápas vybuchli v blízkosti tímového autobusu tri výbušniny. Zranenia utrpeli španielsky obranca Marc Bartra a policajt, ktorý autobus sprevádzal na motorke. O niekoľko dní neskôr polícia zatkla podozrivého, ktorého v roku 2018 odsúdili na 14 rokov väzenia.



Vedenie dortmundskeho klubu vtedy súhlasilo s posunom zápasu o 24 hodín, čo Tuchel kritizoval. Dortmund podľahol Monacu 2:3. "Stále budem tvrdiť, že to bolo nešťastné rozhodnutie. Museli sme hrať deň po útoku. Ako sa mali hráči sústrediť na futbal? Malo sa to riešiť ináč," vyjadril sa vtedy nemecký kouč. Dortmund s ním o necelé dva mesiace ukončil spoluprácu.



Deň pred šiestym výročím útoku vyšiel o udalostiach dokument, v ktorom Watzke vyhlásil, že klub nemal na výber. "Na konci dňa pre nás existovala len jedna pravda. Buď zajtra hráme alebo sa zo súťaže stiahneme. Politika mala rovnaké očakávania, že sa pred teroristickým útokom neskloníme," citovala Watzkeho agentúra DPA.



Generálny riaditeľ označil incident za kľúč k rozchodu s Tuchelom, ktorý v súčasnosti pôsobí na lavičke Bayernu Mníchov. "Veľa vecí v mnohých oblastiach sa medzi trénerom a mnou pokazilo. Inak by k nášmu rozchodu v lete asi nedošlo," uviedol Watzke.