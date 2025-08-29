< sekcia Šport
Dôvodom ukončenia kariéry Venierovej je tehotenstvo
Autor TASR
Innsbruck 29. augusta (TASR) - Za náhlym ukončením kariéry rakúskej lyžiarky Stephanie Venierovej je tehotenstvo. Tridsaťjedenročná Tirolčanka o tom informovala v piatok na sociálnej sieti.
Venierová oznámila koniec kariéry začiatkom augusta, urobila tak po zisku zlata a bronzu na majstrovstvách sveta v Saalbachu. Teraz prezradila dôvod: „Udržiavali sme malé tajomstvo. Naša láska rastie tým najmagickejším spôsobom.“
Venierová je zasnúbená s lyžiarom Christianom Walderom.
