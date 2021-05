Dowd šikovným tečom rozhodol o triumfe Washingtonu nad Bostonom

NHL - výsledky:



1. kolo play off

semifinále Východnej konferencie:

WASHINGTON CAPITALS - BOSTON BRUINS 3:2 pp (1:1. 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 7. Wilson (Oshie, Sprong), 29. Dillon (Mantha, Ovečkin), 65. Dowd (Oshie, Wilson) – 14. DeBrusk (Lazar), 37. Ritchie (Pastrňák, McAvoy). Brankári: Vaněček (14. Anderson) - Rask, strely na bránu: 32:26, 5333 divákov



/stav série: 1:0/

základná časť:



EDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Góly: 13. Larsson (McDavid, Draisaitl) – 22. Horvat (Pearson), 50. Highmore (Miller, Hughes), 50. Boyd (Vesey), 54. Highmore (Boeser, Miller). Brankári: Koskinen - Demko, strely na bránku: 32:41

Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Washington) 0 0 0 +1 1 0 19:07

New Yorkd 16. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu vstúpili úspešne do 1. kola play off NHL. V úvodnom zápase semifinále Východnej divízie zdolali na svojom ľade Boston 3:2 po predĺžení. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za Capitals proti svojmu bývalému klubu 19:07 minúty a mal plusový bod, brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke Bruins.Washington sa musel už v prvej tretine vyrovnať s nečakaným problémom, keď odstúpil brankár Vítek Vaněček pre zranenie v dolnej časti tela. Nahradil ho Craig Anderson, 39-ročný veterán si pripísal 21 zákrokov. O triumfe domácich rozhodol po necelých piatich minútach predĺženia Nic Dowd. Ďalšími hrdinami Caps boli T.J Oshie s dvoma asistenciami a Tom Wilson, ktorý sa tentoraz predviedol po športovej stránke a okrem asistencie pri víťaznom góle strelil úvodný gól duelu.Dowd pri víťaznom góle predviedol šikovný teč.uviedol Dowd pre zámorské médiá. Tréner Capitals Peter Laviolette vyzdvihol výkon brankára Andersona, ktorý odchytal prvý duel play off od roku 2017.Strelec úvodného gólu Bostonu Jake DeBrusk ocenil výkon Caps.Popri play off sa ešte stále dohráva aj základná časť, v predposlednom zápase Vancouver zdolal domáci Edmonton 4:1. Connor McDavid si v drese Oilers pripísal asistenciu a uzavrel svoj účet po 56 stretnutiach na 105 bodov za 33 gólov a 72 asistencií. Kanadské bodovanie ovládol o 21 bodov pred tímovým kolegom Leonom Draisaitlom. Edmonton vo štvrtok SELČ vstúpi do play off, Vancouver sa rozlúči s touto sezónou z nedele na pondelok proti Calgary.