Dowman nastúpil v základnej zostave ako najmladší hráč v histórii PL

Max Dowman z Arsenalu (vľavo) a Justin Devenny z Crystal Palace v akcii počas zápasu anglickej futbalovej Premier League medzi Crystal Palace a Arsenalom v Londýne v Anglicku v nedeľu 24. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 24. mája (TASR) - Anglický futbalista londýnskeho Arsenalu Max Dowman sa stal najmladším hráčom v histórii Premier League, ktorý nastúpil v základnej zostave. Pri štarte v drese anglického majstra v nedeľnom dueli záverečného 38. kola na pôde Crystal Palace mal 16 rokov a 144 dní.

Dowman sa už v marci stal najmladším strelcom v histórii najvyššej anglickej súťaže, keď po príchode z lavičky skóroval v nadstavenom čase pri víťazstve Arsenalu 2:0 nad Evertonom. V tejto sezóne sa zároveň stal aj najmladším futbalistom histórie Ligy majstrov, keď vo veku 15 rokov a 308 dní nastúpil ako striedajúci hráč v novembrovom stretnutí proti Slavii Praha. Dowman stále navštevuje školu a na základe pravidiel PL pre hráčov mladších ako 18 rokov sa musí prezliekať v oddelenej šatni od plnoletých „kanonierov“.
