Bratislava 4. februára (OTS) - Čoraz viac tipérov a hráčov sa zaujíma o malého tigra medzi stávkovkami - o slovenskú stávkovku DOXXbet . Ich nový claim je DOXXbet je výhra! Širokou ponukou, bonusovými výhodami a službami je to dynamický konkurent pre ostatné stávkovky. Celý uplynulý rok DOXXbet prinášal akcie spôsobom ako nikto pred tým. A v mimoriadnej ponuke zábavy pokračuje aj od prvých januárových dní.V DOXXbete plne pochopili aké je dôležité pre tipérov a hráčov žiť prítomnosťou a naplno sa baviť a hrať sa s výhrou. V najmodernejších mobilných apkách, v stávkových termináloch SPORTBOX a na webe nájdu tipéri a hráči dokonca aj kurzovú ponuku na menšie ligy, ktoré inde neponúkajú. Zároveň aj rýchle nabúchané turnaje s hrami s vysokou výhernosťou. Celé to tipér či hráč začína rýchlou online registráciou a za pár okamihov už môže užívať vstupné bonusy. V tipovaní 5000 € a v kasíne až 7000 €!Úplne každý, samozrejme 18 +, tak môže roztočiť zábavu pri stávkovaní či dôvtipných online hrách. Tipéri umocňujú svoje zážitky aj vďaka live streamom pri zápasoch. A absolútnou tutovkou je unikátna tipérska vecička Bet Builder . Je to funkcia umožňujúca kombinácie kurzov v rámci jedného zápasu, čo maximalizuje možnú výhru.Každý bystrý tipér či hráč môže nájsť najnovšie akcie, tipovačky, rozbaľovačky bonusov na Instagrame či Facebooku DOXXbetu. Okrem toho sociálne siete DOXXbetu prinášajú svojim tipérom analýzy a live rozhovory športovcov a odborníkov a komunikáciu komunity s rovnakou tipérskou vášňou. Online kasínoví hráči sa môžu na sociálnych sieťach dozvedieť viac detailov o hrách, ich výhernosti a funkciách.Ak ste DOXXbet ešte neskúsili, skúste to počas blížiacej sa olympiády a užijete si online zábavu kdekoľvek a kedykoľvek. Na vyskúšanie môžete využiť voľné stávky a točenia zdarma, ktoré budú hráčom k dispozícii počas Zimných hier v DOXXbet.Viac info a zábavy na www.doxxbet.sk