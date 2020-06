Draft NBA by sa mal uskutočniť 16. októbra

New York 20. júna (TASR) - Draft zámorskej basketbalovej NBA by sa mal uskutočniť 16. októbra. Kluby o tom informovalo vedenie súťaže prostredníctvom listu, ktorý zverejnila agentúra AP. Vyjednávania s voľnými hráčmi by sa mali začať 23. októbra po štvordňovom moratóriu, ktoré začne platiť o 12.01 h miestneho času.



NBA musela prerušiť sezónu v marci pre pandémiu koronavírusu. Ročník plánujú obnoviť 30. júla v športovom komplexe Disney World na Floride. Reštart sa týka 22 tímov. Pre osem klubov s najhoršou bilanciou sa sezóna skončila. Ak pôjde všetko podľa plánu, sezóna vyvrcholí najneskôr 13. októbra, keď ja naplánovaný prípadný siedmy duel finálovej série play off.