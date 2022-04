Draftová lotéria NHL sa uskutoční 10. mája

New York 21. apríla (TASR) - Draftová lotéria, ktorá určí poradie na tohtoročnom vstupnom drafte NHL, sa uskutoční 10. mája. Informoval o tom oficiálny web profiligy.



Počas draftovej lotérie sa vyžrebuje poradie na 1. až 16. mieste draftu. Zúčastnia sa na nej tímy, ktoré nepostúpili do play off. Najhorších 11 mužstiev po základnej časti má šancu na zisk draftovej jednotky. Samotný draft sa bude konať 7.-8. júla v hale Bell Centre v Montreale. Vlani vyhral lotériu najhorší tím súťaže Buffalo, Sabres z prvého miesta draftovali kanadského obrancu Owena Powera.



Centrálny skautský úrad NHL zverejní konečný preddraftový rebríček 5. mája. Vysoké šance v drafte majú aj slovenskí hokejisti. Najproduktívnejšiemu a najužitočnejšiemu hráčovi olympijského turnaja v Pekingu Jurajovi Slafkovskému z TPS Turku patrilo v poslednom vydaní rebríčka Centrálneho skautského úradu druhé miesto medzi európskymi korčuliarmi. Ďalší bronzový medailista zo ZOH 2022, obranca Šimon Nemec z Nitry bol šiesty, útočníkovi Filipovi Mešárovi z Popradu patrila 15. priečka.



Testovanie talentov pred draftom, tzv. NHL Scouting Combine sa uskutoční 29. mája - 4. júna v Buffale. Vedenie profiligy takisto potvrdilo, že trh s voľnými hráčmi sa tento rok otvorí 13. júla.