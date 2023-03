Draftová lotéria sa uskutoční 8. mája

New York 15. marca (TASR) - Draftová lotéria, ktorá určí poradie na tohtoročnom vstupnom drafte NHL, sa uskutoční 8. mája. Informoval o tom oficiálny web profiligy.



Počas lotérie sa vyžrebuje poradie na 1. až 16. mieste draftu. Zúčastnia sa na nej tímy, ktoré nepostúpili do play off, a tie, ktoré získali právo výberu v 1. kole od nepostupujúcich. Samotný draft sa bude konať 28. až 29. júna v hale Bridgestone Arena v Nashville. Vlani vyhral lotériu Montreal, ktorý siahol po Slovákovi Jurajovi Slafkovskom.



Ten dlho figuroval v prieskumoch za Shaneom Wrightom, no nakoniec sa stal prvou jednotkou v histórii Slovenska. New Jersey následne z druhého miesta siahlo po Šimonovi Nemcovi a Wrighta si vybral až zo 4. miesta Seattle.



Tentokrát sa všetci skauti i odborníci zhodujú na mene, ktoré padne na prvom mieste. Je ním Connor Bedard. Sedemnásťročný útočník nazbieral 125 bodov (61+64) v 51 zápasoch prebiehajúcej sezóny, v ktorej pôsobí v tíme Regina Pats v juniorskej WHL. Kanade pomohol k zlatu na juniorskom šampionáte, kde získal až 23 bodov (9+14) v siedmich dueloch. Kluby by v prvom kole mali siahnuť aj po Slovákoch Daliborovi Dvorskom či Samuelovi Honzekovi. Centrálny skautský úrad NHL zverejní konečný preddraftový rebríček v máji. Testovanie talentov pred draftom, tzv. NHL Scouting Combine sa uskutoční 4. júna až 10. júna v Buffale.



Vedenie profiligy takisto potvrdilo, že tohtoročná play off odštartuje 17. apríla a prvý zápas finále je predbežne naplánovaný na 3. júna.