Draftovú jednotku vyberie klub NY Islanders, potom San Jose a Chicago

Poradie na drafte 2025 na prvých 21. miestach (kluby bez účasti v 2. kole play off):



1. New York Islanders, 2. San Jose Sharks, 3. Chicago Blackhawks, 4. Utah HC, 5. Nashville Predators, 6. Philadelphia Flyers, 7. Boston Bruins, 8. Seattle Kraken, 9. Buffalo Sabres, 10. Anaheim Ducks, 11. Pittsburgh Penguins, 12. New York Rangers (svoj výber 2025 alebo 2026 musia odovzdať Pittburghu), 13. Detroit Red Wings, 14. Columbus Blue Jackets, 15. Vancouver Canucks, 16. Montreal Canadiens (od Calgary), 17. Montreal Canadiens, 18. Calgary Flames (od New Jersey), 19. St. Louis Blues, 20. Columbus Blue Jackets (od Minnesoty), 21. Ottawa Senators

Los Angeles 6. mája (TASR) - Klub zámorskej NHL New York Islanders vyhral tzv. draftovú lotériu a 27. júna bude mať možnosť prvej voľby v každoročnom výbere talentov. „Ostrovania“ mali pred lotérou iba 3,5-percentnú šancu na výhru, no napokon draftujú z najvyššieho miesta. Klub San Jose Sharks, ktorý skončil po základnej časti na poslednom mieste a mal najvyššiu šancu na draftovú jednotku, bude voliť ako druhý v poradí. Trojku draftu určí klub Chicago Blackhawks.Zatiaľ naposledy si Islanders volili ako prví v roku 2009, keď získali útočníka Johna Tavaresa. Jednotku draftu mali aj v rokoch 2000 (Rick DiPietro), 1973 (Denis Potvin) a 1972 (Billy Harris). Každoročný výber talentov sa uskutoční 27. a 28. júna v Los Angeles. Veľkým „skokanom“ draftovej lotérie sa stal aj klub Utah HC, ktorý si oproti pôvodným prognózam polepšil o maximálny počet desať miest. Na drafte bude vyberať ako štvrtý v poradí.Jednotkou dratu v roku 2024 sa stal kanadský útočník Macklin Celebrini, ktorého získalo San Jose. Pred tromi rokmi sa stal historicky prvou slovenskou jednotkou draftu útočník Juraj Slafkovský (Montreal), hneď za ním siahlo New Jersey po obrancovi Šimonovi Nemcovi.Podľa viceprezidenta Centrálneho skautingu Dana Marra by sa jednotkou draftu 2025 mal stať kanadský obranca Matthew Schaefer. Ten figuruje na 1. mieste viacerých preddraftových rebríčkov. Nasledujú útočníci Michael Misa a James Hagens. Schaeferovu pozíciu na drafte môže ohroziť jeho zranenie kľúčnej kosti, pre ktoré vynechal uplynulé tri mesiace. V dvoch zápasoch na MS hráčov do 20 rokov dosiahol bilanciu 1+1. V sezóne 2024/2025 nastupoval v kanadskej juniorskej súťaži OHL v drese Erie Otters. V 17 zápasoch mal bilanciu 7 gólov, 15 asistencií a 21 plusových bodov.“ konštatoval Marr.