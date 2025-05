Draftovú lotériu NBA vyhral Dallas, šancu mal iba 1,8 percenta

Chicago 13. mája (TASR) - Draftovú jednotku v basketbalovej NBA bude v lete 2025 vyberať Dallas Mavericks. Pravdepodobnosť výhry mal pritom iba 1,8 percenta. Do Texasu tak s vysokou pravdepodobnosťou poputuje talentovaný americký krídelník Cooper Flagg z Univerzity Duke.



Dallas mal v lotérii veľké šťastie, iba trikrát v histórii NBA sa stalo, že klub mal nižšiu percentuálnu šancu a získal právo prvého výberu. Naposledy v roku 2014 získal jednotku Cleveland, hoci mal šancu iba 1,7 percenta. Mavericks spadli do draftovej lotérie na poslednú možnú chvíľu, keďže nepostúpili do play off až po prehre v druhom stretnutí play in, keď nestačili na Memphis.



Flagg je dlhodobo kandidátom na pozíciu jednotky. Už pred rokom dostal ako 17-ročný pozvánku do tréningového kempu americkej reprezentácie pred OH v Paríži. Viacero tímov NBA už od úvodu prebiehajúcej sezóny dávalo veľa priestoru na palubovke mladým neskúseným hráčom v snahe „tankovať“ s evidentným záujmom získať Flagga do svojho mužstva, no neuspeli. Najhorší tím ligy po základnej časti Utah bude vyberať až z 5. priečky, druhý najhorší Washington zo 6. a tretí najhorší Charlotte z 4.



Dvojku na drafte získalo San Antonio, šťastie mala Philadelphia, ktorej pripadla 3. pozícia. Ak by pritom Sixers nevyžrebovali v prvej päťke, tak by na základe trejdu s Oklahomou City z roku 2020 nevyberali v 1. kole vôbec.