Draftovú lotériu NBA vyhrala Atlanta

Chicago 13. mája (TASR) - Jednotku draftu basketbalovej NBA bude vyberať nadchádzajúce leto klub Atlanta Hawks. Rozhodla o tom draftová lotéria v Chicagu.



Hawks získali právo prvého výberu vôbec po prvýkrát v histórii. V sezóne pritom nepatrili medzi "tankujúce" kluby, v základnej časti obsadili vo Východnej konferencii 10. priečku a postúpili do vyraďovacej časti. Už v prvom zápase play in však prehrali na palubovke Chicaga a nepostúpili do play off. V draftovej lotérii mali šancu na prvú pozíciu iba 3%.



Nadchádzajúci draft nemá ani zďaleka takého jednoznačného kandidáta na post jednotky, akou bol minulý rok už oficiálne nováčik roka Victor Wembanyama. Dvaja najsilnejší kandidáti však pochádzajú opäť z Francúzka, sú nimi pivot Alexandre Sarr a krídelník Zaccharie Risacher. Na post rozohrávača sa núkajú najmä Srb Nikola Topič a Američan Stephon Castle. "Bol to šok. Prišlo to trochu nečakane, no sme nadšení," tešil sa po lotérii generálny manažér Atlanty Landry Fields podľa AP.



Atlanta mala v uplynulom ročníku ambície bojovať možno aj o finále konferencie a sezóna pre ňu skončila sklamaním. V lete tak vedenie tímu čaká rozhodnutie, či si ponechá súčasný káder, alebo začne budovať okolo draftovej jednotky úplne nový tím.



Z pozície číslo dva si bude vyberať Washington a ako tretí Houston. Až dvakrát bude v prvej desiatke vyberať San Antonio a to zo štvrtej a ôsmej pozície.