Draftovú lotériu vyhralo Toronto, z 2. miesta si bude vyberať San Jose
Toronto malo v lotérii s 8,5% piatu najvyššiu šancu na zisk prvého miesta v tohtoročnom drafte a z prvej pozície si bude vyberať tretíkrát v histórii.
Autor TASR
Secaucus 6. mája (TASR) - Hokejový klub Toronto Maple Leafs vyhral v noci na stredu draftovú lotériu zámorskej NHL a bude si vyberať z prvého miesta. Druhé získali San Jose Sharks a z tretieho si zvolia talentovaného hráča zástupcovia Vancouveru Canucks.
Toronto malo v lotérii s 8,5% piatu najvyššiu šancu na zisk prvého miesta v tohtoročnom drafte a z prvej pozície si bude vyberať tretíkrát v histórii. Maple Leafs v roku 1985 získali Wendela Clarka a v roku 2016 siahli po ďalšom útočníkovi Austonovi Matthewsovi.
Toronto je tretí tím z uplynulých šiestich lotérii, ktorý vyhral napriek tomu, že nemal najväčšiu šancu na zisk prvého miesta po Chicagu v roku 2023 (Connor Bedard) a New York Islanders vlani (Matthew Schaefer). „Potrebujete aj trochu šťastia a my sme ho mali. Keď získate prvý výber, je to monumentálna šanca. Myslím si, že to bude dobrý draft s množstvo dobrých hráčov. Je česť vybrať si toho prvého,“ povedal pre nhl.com nový generálny manažér Toronta John Chayka.
Draft sa uskutoční 26. a 27. júna v KeyBank Center v Buffale. Lotéria stanovila poradie výberov v prvom kole do 16. miesta tímov, ktoré sa neprebojovali do play off. Zo štvrtého miesta si bude vyberať Chicago a z piateho New York Rangers.
Toronto podľa všetkých predpokladov siahne po jednom z dvojice krídelníkov Gavin McKenna z Kanady alebo Ivar Stenberg zo Švédska, ktorí sú na prvých dvoch miestach vo väčšine preddraftových rebríčkov.
Chayka po lotérii vyhlásil, že progres McKennu sleduje už niekoľko rokov: „Je to výnimočný hráč. Jeho zručnosti, kreativita, ovládanie puku a strela sú naozaj špeciálne. Takže si o tom pohovoríme so skautmi.“
