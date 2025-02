Dráha v Cortine bude onedlho hotová, v marci môže hostiť súťaže

Cortina d'Ampezzo 6. februára (TASR) - Výstavba novej bobovej dráhy na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo prebieha dobre a už na budúci mesiac by sa v ľadovom koryte mohli konať súťažné preteky. Vo štvrtok to povedal predstaviteľ Nemeckého olympijského výboru (DOSB) Olaf Tabor.



Taliani nemali k dispozícii vyhovujúce dráhy pre sánkovanie, boby a skeleton. Namiesto rekonštrukcie areálu v Cesene, ktorý sa používal na ZOH 2006 v Turíne, či presunu súťaží do zahraničia, sa však pred rokom rozhodli postaviť novú dráhu v Cortine. Tento krok sa síce stretol s kritikou zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ale výstavba sa začala a onedlho bude projekt hotový. "Prvé preteky na dráhe by sme mohli vidieť v marci," konštatoval Tabor podľa DPA.



Budúcoročné ZOH sa začnú presne o rok 6. februára a potrvajú 17 dní.