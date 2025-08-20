Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Šport

Sikelová obsadila 17. miesto v disciplíne scratch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

V pretekoch na 30 kôl s celkovou dĺžkou 7,5 km zvíťazila Američanka Emma Louise Jimenezová Palosová.

Autor TASR
Apeldoorn 20. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Stanislava Sikelová obsadila 17. miesto v disciplíne scratch na MS juniorov v dráhovej cyklistike v holandskom Apeldoorne. V pretekoch na 30 kôl s celkovou dĺžkou 7,5 km zvíťazila Američanka Emma Louise Jimenezová Palosová. Striebro si odniesla Belgičanka Auke De Buysserová, bronzový stupienok obsadila Jana Daniluková, štartujúca pod neutrálnou vlajkou.
.

Neprehliadnite

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček