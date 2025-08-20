< sekcia Šport
Sikelová obsadila 17. miesto v disciplíne scratch
V pretekoch na 30 kôl s celkovou dĺžkou 7,5 km zvíťazila Američanka Emma Louise Jimenezová Palosová.
Autor TASR
Apeldoorn 20. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Stanislava Sikelová obsadila 17. miesto v disciplíne scratch na MS juniorov v dráhovej cyklistike v holandskom Apeldoorne. V pretekoch na 30 kôl s celkovou dĺžkou 7,5 km zvíťazila Američanka Emma Louise Jimenezová Palosová. Striebro si odniesla Belgičanka Auke De Buysserová, bronzový stupienok obsadila Jana Daniluková, štartujúca pod neutrálnou vlajkou.