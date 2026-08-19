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Štvrtok 20. august 2026
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Dráhová cyklistika: Nagy obsadil v scratchi 11. miesto, Ďuríková 20.

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Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

V úvodný súťažný deň na šampionáte bola v akcii aj Slovenka Tereza Ďuríková, ktorá sa medzi ženami umiestnila v rovnakej disciplíne na 20. priečke.

Autor TASR
Heusden-Zolder 19. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Matúš Nagy obsadil na juniorských majstrovstvách sveta v belgickom meste Heusden-Zolder 11. miesto vo finále disciplíny scratch. Zlato získal Nemec Raul Esch. Nagy bol predtým vo svojej kvalifikačnej rozjazde desiaty.

V úvodný súťažný deň na šampionáte bola v akcii aj Slovenka Tereza Ďuríková, ktorá sa medzi ženami umiestnila v rovnakej disciplíne na 20. priečke. Titul juniorskej majsterky sveta si vybojovala Emma Louise Jimenezová Palosová z USA. Ďuríková bola predtým v prvej rozjazde siedma.
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