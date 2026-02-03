< sekcia Šport
Dráhová cyklistika: Vogel získal zlato v scratchi,Finucanevá v šprinte
V šprinte sa z najcennejšieho kovu tešila Britka Emma Finucanevá, v omniu zvíťazila jej krajanka Anna Morrisová.
Autor TASR
Konya 3. februára (TASR) - Švajčiarsky dráhový cyklista Alex Vogel získal na ME v tureckom meste Konya zlatú medailu v scratchi. V stíhacích pretekoch jednotlivcov triumfoval Rus Lev Gonov štartujúci pod neutrálnou vlajkou. V šprinte sa z najcennejšieho kovu tešila Britka Emma Finucanevá, v omniu zvíťazila jej krajanka Anna Morrisová.
ME v dráhovej cyklistike v Konyi
muži:
scratch: 1. Alex Vogel (Švajč.), 2. Iľja Savekin (Rus.); 3. Vincent Hoppezak (Hol.)
stíhacie preteky jednotlivcov: 1. Lev Gonov (Rus.) 4:03,491 min, 2. Robin Skivild (Dán.) 4:05,577, 3. Renato Favero (Tal.) 4:01,749
ženy:
šprint: 1. Emma Finucanevá (V. Brit.), 2. Sophie Capewellová (V. Brit.), 3. Alina Lisenková (Rus.)
omnium: 1. Anna Morrisová (V. Brit.) 132 bodov, 2. Anita Stenbergová (Nór.) 119, 3. Shari Bossuytová (Belg.) 119
