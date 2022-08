Walls sa vyhol vážnejším zraneniam

Londýn 1. augusta (TASR) - Anglický cyklista Matt Walls, ktorý mal v nedeľu hrozivo vyzerajúcu nehodu na Hrách Commonwealthu, sa vyhol vážnejším zraneniam. Na sociálnej sieti sa ozval fanúšikom s upokojujúcou správou.



"Nejako som z toho vyviazol bez vážnejších zranení. Iba pár stehov a som celý dootĺkaný. Len dúfam, že sú všetci po tom incidente v poriadku, vrátane fanúšikov, ktorí zrejme utrpeli zranenia," uviedol 24-ročný pretekár na Twitteri.



Walls zažil hororovú kolíziu počas pretekov dráhových cyklistov v Lee Valley VeloParku v Londýne. Počas kvalifikácie scratchu došlo v záverečnom kole k hromadnému pádu pretekárov, Walls sa im snažil vyhnúť, no nešťastne zachytil koleso jedného z bicyklov, čo ho katapultovalo medzi divákov. Olympijského šampióna v omniu museli zdravotníci 40 minút ošetrovať, napokon ho odviezla do nemocnice sanitka. Nízka bariéra nedokázala ochrániť fanúšikov v prvom rade, ktorých Walls nešťastne zasiahol. Zdravotníci ošetrili dvoch, jeden muž utrpel rezné rany na ruke a lekársku starostlivosť potrebovala aj jedna mladá žena.



Celkovo sa nevyhlo ťažkému pádu až osem cyklistov. Zvyšok dopoludňajšieho programu na velodróme v Olympijskom parku v Londýne zrušili. Organizátori požiadali divákov o opustenie tribún v čase, keď sa lekári starali o Wallsa. Okrem neho museli ošetriť spomedzi pretekárov aj Matta Bostocka z Ostrova Man. Do mantinelu nepríjemne narazil aj Kanaďan Derek Gee, informovala agentúra AFP.



Walls získal na vlaňajších OH v Tokiu dve medaily, okrem zlata v omniu vybojoval s britským tímom aj striebro v madisone. Väčšina súťaží na Hrách Commonwealthu prebieha v Birminghame, no dráhoví cyklisti pretekajú v Londýne.