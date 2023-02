Dráhová cyklistka Bačíková je 6. vo vylučovacích pretekoch v Jakarte

Jakarta 24. februára (TASR) - Slovenská dráhová cyklistka Alžbeta Bačíková obsadila šieste miesto vo vylučovacích pretekoch Svetového pohára v indonézskej Jakarte. Z triumfu sa tešila Novozélanďanka Ally Wollastonová, druhá bola Britka Neah Evansová a tretia skončila Marit Raaijmakersová.



"S pretekmi som spokojná. Vyšli nad moje očakávania. Nevedela som odhadnúť, ako sa telo bude správať, ako nohy zareagujú na časový posun, miestne vysoké teploty a vlhkosť, tak som úprimne šťastná. V silnej konkurencii, aká sa tu zišla, sa to počíta ešte viac. To ťažšie ma ešte čaká v nedeľu, rozjazdy do omnia, kde sa zbierajú kvalifikačné body na olympiádu. Budem sa spoliehať na pripravenosť a už len nech hlava nezlyhá," uviedla pre SZC Bačíková.