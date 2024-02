Dráhová cyklistka Bačíková skončila šiesta vo vylučovacích pretekoch

Adelaide 2. februára (TASR) - Slovenská dráhová cyklistka Alžbeta Bačíková sa umiestnila na šiestom mieste vo vylučovacích pretekoch na podujatí Svetového pohára v austrálskom Adelaide. Martin Chren obsadil 15. priečku.



"Som veľmi šťastná a spokojná. Najmä z pohľadu drastického cestovania na poslednú chvíľu, aj kvôli ´jatlegu´, aj skrz rozpočet, som nevedela, čo od seba a najmä od nôh očakávať. Na štart som nastúpila s malou dušičkou. Do Austrálie sme prileteli len včera. Ale tvrdý tréning počas posledných šiestich týždňov sa našťastie konečne dostavil. Chýbala tomu už len malá chybička, umiestniť sa do piateho miesta. Ale vedomie, že nohy sú fajn, je na nezaplatenie. Dúfam, že sa to nezmení. Ďakujem trénerovi Bačíkovi a SZC za prejavenú dôveru," uviedla po pretekoch Bačíková. Informoval o tom Slovenský zväz cyklistiky (SZC).