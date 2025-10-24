< sekcia Šport
Dráhová cyklistka Bačíková skončila 14. vo vylučovacích pretekoch
Muži mali vo štvrtok na programe disciplínu scratch, v ktorej štartoval slovenský reprezentant Martin Chren. Umiestnil sa na poslednej 24. priečke.
Santiago 24. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Alžbeta Bačíková skončila vo štvrtok vo vylučovacích pretekoch na MS v čilskom Santiagu na 14. mieste. Zlato získala Lara Gillespieová z Írska, ktorá zvíťazila pred Britkou Katie Archibaldovou a Belgičankou Helene Hestersovou.
Bačíková štartuje už na svojom pätnástom svetovom šampionáte. V Santiagu sa už predstavila v scratchi, v ktorom obsadila 22. miesto, v piatok ju ešte čaká disciplína omnium a v nedeľu bodovacie preteky.
Muži mali vo štvrtok na programe disciplínu scratch, v ktorej štartoval slovenský reprezentant Martin Chren. Umiestnil sa na poslednej 24. priečke. V pretekoch triumfoval Nemec Moritz Augenstein pred Yannem Dorenbosom z Holandska a Iurim Leitaom z Portugalska. Chren sa ešte predstaví v piatok v bodovačke, v sobotu v omniu a v nedeľu vo vylučovacích pretekoch.
MS v dráhovej cyklistike v Santiagu
ženy - vylučovacie preteky: 1. Lara Gillespieová (Ír.), 2. Katie Archibaldová (V.Brit.), 3. Helene Hestersová (Belg.), ..., 14. Alžbeta BAČÍKOVÁ (SR)
muži - scratch: 1. Moritz Augenstein (Nem.), 2. Yanne Dorenbos (Hol.), 3. Iuri Leitao (Portug.), ..., 24. Martin CHREN (SR) +2 kolá
