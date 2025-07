Dráhová cyklistka Sikelová obsadila v scratchi 11. miesto, Cesnek 21.

Anadia 15. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Stanislava Sikelová obsadila 11. miesto v disciplíne scratch na juniorských ME v portugalskej Anadii. Jej krajan Tadeáš Cesnek skončil medzi juniormi 21.



V prvý deň šampionátu štartovali aj Terézia Ciriaková a Martin Hajduch vo vylučovacích pretekoch do 23 rokov. Hajduch sa do večerného finále mužov neprebojoval, Ciriakovú medzi ženami diskvalifikovali.