Drahovský opäť kraľoval strelcom v Španielsku, ďalší cieľ sú ME

Stará Ľubovňa 4. júla (TASR) - Druhýkrát v kariére sa stal najlepším strelcom najlepšej fustalovej ligy a pred novou sezónou myslí nielen na klubový úspech, ale aj na reprezentačný. Ním by bol postup slovenských hráčov na ME 2026 a cesta k nemu vedie cez septembrovú baráž s Gruzínskom. Najlepší slovenský futsalista Tomáš Drahovský pre TASR prezradil, že proti Gruzíncom očakáva dva vyrovnané zápasy, no hrať bude iba v jednom z nich.



O tom, že Slováci sa v baráži stretnú s Gruzínskom, rozhodol štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone. „Ešte pred žrebom som si vravel, že sú tam väčší favoriti ako my a aj takí, ktorí sú približne na našej výkonnostnej úrovni. Myslím si, že k nim patria aj Gruzínci. Je to tím, ktorý hrá viac so srdcom a zápalom. To u nich dominuje. Očakávam, že to budú dva vyrovnané zápasy, v ktorých rozhodnú detaily,“ povedal Drahovský pre TASR.



Gruzínska reprezentácia sa v nedávnej minulosti spoliehala na naturalizovaných hráčov predovšetkým z Južnej Ameriky. „Uvidíme, ako to bude. Gruzíncom v predošlej kvalifikácii skontumovali zápasy práve pre účasť brazílskych hráčov. Mali ich v tíme 8-9, pričom pasy im vybavili v priebehu niekoľkých týždňov. Túto kvalifikáciu už hrali bez Brazílčanov, a preto očakávam, že v baráži už budú znovu bez nich. Teda až na jedného, ktorý je však už riadne etablovaný v Gruzínsku, ktorý tam žije dlhé roky a má odtiaľ aj manželku,“ prezradil Drahovský. Tridsaťdvaročný reprezentant nechýbal na ME v roku 2022, na ktorých Slováci obsadili 8. miesto po štvrťfinálovej prehre so Španielskom 1:5.



Účasť na prestížnom fóre by si rád zopakoval aj v úvode roka 2026. Turnaj sa uskutoční od 20. januára do 7. februára v Lotyšsku (Riga), Litve (Kaunas) a Slovinsku (Ľubľana). „Je to pre mňa nová výzva a nový cieľ. Tým, že sme sa dostali do baráže, mám pred sebou nový sen a verím, že je to motivácia aj pre ostatných chlapcov do tréningu, aby boli čo najlepšie pripravení na septembrovú baráž. Chcem sa počas leta čo najlepšie pripraviť a verím, že tak isto aj ostatní chalani. Z tímu, ktorý bol na ME pred štyrmi rokmi, je v kádri iba málo hráčov. Bolo by skvelé, keby si aj ďalší mohli užiť šampionát. Ja by som k tomu veľmi rád prispel a rád by som sa zaradil k hráčom, ktorí pomohli k postupu vtedy a aj teraz," netajil Drahovský. Cesta na ME vedie cez barážový dvojzápas proti Gruzínsku.



Slováci ho začnú na palubovke súpera, no bez najvýraznejšej osobnosti tímu. „V prvom kvalifikačnom zápase s Moldavskom som dostal žltú kartu a potom som počas posledného zápasu s Poľskom dostal ďalšiu žltú. V tom momente bolo isté, že by som pre karty musel vynechať prvý zápas v baráži. V závere duelu proti Poľsku som však dostal ešte jednu žltú kartu a následne ma vylúčili, preto automaticky budem stáť v jednom zápase proti Gruzínsku. Dvojitý trest však nemôžem dostať. Pravdepodobne to bude tak, že v prvom zápase v Gruzínsku nenastúpim kvôli červenej karte proti Poľsku, ale tá jedna žltá karta (proti Moldavsku) mi ešte ostane. Odohrám teda iba jeden zápas a aj keby som v ňom dostal nejakú kartu, tak tá by sa nepreniesla po prípadnom postupe na ME.“



Uplynulá sezóna 2024/2025 bola pre Drahovského jedna z najlepších v kariére. S 25 gólmi sa stal najlepším strelcom španielskej ligy (spoločne s ďalšími troma hráčmi), čím si zopakoval prvenstvo z roku 2021. „Byť najlepší strelec v najlepšej súťaži na svete je niečo úžasné. Po takej sezóne nemôžem povedať, že by bola neúspešná. Už sa mi to raz podarilo a bolo to ako sen. Vtedy som tomu ani neveril, že by som naozaj ja, Slovák, mohol byť najlepší strelec. Teraz, druhýkrát, to už bolo trochu iné. Traja z nás štyroch najlepších strelcov vypadli vo štvrťfinále a čakali sme, či sa na nás niekto dotiahne. Sezóna bola pre mňa úspešná nielen v lige, ale aj v španielskom pohári,“ poznamenal Drahovský, ktorý dosiahol so svojím tímom Inter Movistar na triumf v Španielskom pohári.



O to viac mrzel skorý koniec v play off ligy. „Vypadli sme vo štvrťfinále s Cartagenou, ktorá napokon vyhrala celú ligu. Bolo to dosť nešťastné, rozhodujúci zápas sme prehrali doma po predĺžení. Náš tím mal najvyššie ciele. Dva - tri týdne predtým sme vyhrali Španielsky pohár a aj preto bol náš tím nabudený do play off. Napokon to dopadlo tak, že sme vypadli vo štvrťfinále.“



Skúsený zakončovateľ má za sebou tri sezóny v Interi Movistar, v španielskej lige sa udomácnil. V rokoch 2020 až 2022 v nej hral za Industrias Santa Coloma, predtým za FS Cartagena. V Interi má zmluvu ešte na rok. „Potom uvidíme, čo ďalej. Zatiaľ to nechávam otvorené. Uvidíme, ako bude vyzerať nasledujúca sezóna po individuálnej i tímovej stránke. Všetko sa začne riešiť až niekedy v decembri či januári. Tento rok sme mali kvalitnejší tím než predtým a verím, že máme silné mužstvo, ktoré môže získať aj viac než triumf v Copa del Rey,“ konštatoval Drahovský, ktorý sa za klubovými povinnosťami presunie 30. júla.