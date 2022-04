Drahovský sa stal po siedmy raz futsalistom roka

hlasy:



Tomáš Drahovský, víťaz ankety: "Je to pre mňa už siedme ocenenie v ankete Futsalista roka, ja si ho veľmi cením, ako aj všetky predošlé, ktoré som získal. Po tej celej sezóne, akú som mal, či už na reprezentačnej alebo klubovej úrovni, je to tá pravá čerešnička na torte, keďže sa nám mimoriadne darilo. S reprezentáciou sme postúpili na ME, so Santa Colomou sme iba tesne nepostúpili do play off. Po individuálnej stránke som bol najlepším strelcom najlepšej španielskej ligy, aj to mi veľmi pomohlo k získaniu tohto ocenenia. Budem robiť všetko preto, aby som aj o rok stál na tomto tróne a svojimi výkonmi dokázal, že som najlepším futsalistom Slovenska."



Marián Berky, tréner SR: "Kvalifikácia na ME bola náročná, najmä mentálne. Pre všetkých, hráčov aj nás trénerov a vedenie futsalu. Dovolím si povedať, že tá cesta bola dlhá ďakujem týmto aj starému vedeniu a tiež novému, ktoré potom nasmerovalao ďalšie kroky na prípravu, aby sme mohli na EURO uspieť čo najlepšie. Postup na ME bolo niečo krásne, tá emócia u všetkých hráčov, trénerov, realizačného tímu, divákov, to bolo niečo neskutočné. Bolo to veľké zadosťučinenie za tie roky, ktoré sme pri tomto krásnom športe strávili a obetovali sme mu. Rovnako tak aj výsledky v rámci klubu MIMEL Lučenec, naše účinkovanie v Lige majstrov, na ne nemôžeme zabudnúť, pretože sme reprezentovali naše futsalové Slovensko."

Hlavný tréner futsalovej reprezentácie Marián Berky na turnaji Pre-World Cup v Bratislave. Foto: Vladimír Hindra

výsledky 18. ročníka ankety TOP Futsalista roka 2021:



Futsalista roka: 1. Tomáš Drahovský (Futbol Sala Garcia Santa Coloma) 42 hlasov, 2. Marek Karpiak (SK Slávia Praha futsal) 3, 3. Matúš Ševčík (SK Slávia Praha futsal) 2



Zostava roka: Karpiak (47 hlasov) - Drahovský (49), Peter Kozár (SK Interobal Plzeň - 43), Gabriel Rick (SK Interobal Plzeň - 41), Matúš Ševčík (25)



Futsalistka roka: 1. Nikola Rybanská (CopyLeaders Prievidza) 14, 2. Jana Červíkova (ŠK Makroteam Žilina) 8, 3. Klaudia Tyčiaková (SLC Banská Bystrica) 7



Futsalista roka do 21 rokov: 1. Ševčík 27



Tréner roka: 1. Marián Berky (MIMEL Lučenec a reprezentácia SR) 28, 2. Richard Bačo (Podpor Pohyb Košice) 6, 3. Branislav Škorec (MŠK Žilina FUTSAL) 5



Rozhodca roka: Lukáš Peško 16



Cena fanúšika (internetové hlasovanie):



1. Drahovský 474 hlasov, 2. Karpiak 297, 3. Marek Belaník (MIBA Banská Bystrica) 149



