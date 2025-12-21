Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Drahovský sa stal desiatykrát za sebou najlepším hráčom roka

Na archívnej snímke Tomáš Drahovský. Foto: TASR Henrich Mišovič

Najlepším mládežníckym futsalistom sa stal Matúš Palfi z Podpor Pohybu Košice, trénerom Richard Bačo, futsalistkou Klaudia Tyčiaková a rozhodcom Michal Botka.

Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Najlepším slovenským futsalistom roka sa desiatykrát za sebou stal Tomáš Drahovský z klubu Meta Catania. Galavečer o najlepšieho futsalistu hostila košická Aula, najlepší boli oceňovaní v šiestich kategóriách. Najlepším mládežníckym futsalistom sa stal Matúš Palfi z Podpor Pohybu Košice, trénerom Richard Bačo, futsalistkou Klaudia Tyčiaková a rozhodcom Michal Botka. TASR informoval Slovenský futsal.



Výsledky Ankety Futsalista roka

FUTSALISTA ROKA

1. Drahovský 150

2. Ševčík 52

3. Bačo 49



Zostava roka

Mičuda

Drahovský

Ševčík

Bačo

Zaťovič



Futsalistka roka

Tyčiaková 92

Chomová 73

Tomčiková 51



Mládežnícky futsalista roka

Palfi 99

Tomáš Bielik 56

Matúš Bielik 49



Rozhodca roka

Botka 86

Peško 82

Budač 64



Tréner roka

Bačo 102

Berky 80

Chudý 69
