Drahovský sa stal desiatykrát za sebou najlepším hráčom roka
Najlepším mládežníckym futsalistom sa stal Matúš Palfi z Podpor Pohybu Košice, trénerom Richard Bačo, futsalistkou Klaudia Tyčiaková a rozhodcom Michal Botka.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Najlepším slovenským futsalistom roka sa desiatykrát za sebou stal Tomáš Drahovský z klubu Meta Catania. Galavečer o najlepšieho futsalistu hostila košická Aula, najlepší boli oceňovaní v šiestich kategóriách. Najlepším mládežníckym futsalistom sa stal Matúš Palfi z Podpor Pohybu Košice, trénerom Richard Bačo, futsalistkou Klaudia Tyčiaková a rozhodcom Michal Botka. TASR informoval Slovenský futsal.
Výsledky Ankety Futsalista roka
FUTSALISTA ROKA
1. Drahovský 150
2. Ševčík 52
3. Bačo 49
Zostava roka
Mičuda
Drahovský
Ševčík
Bačo
Zaťovič
Futsalistka roka
Tyčiaková 92
Chomová 73
Tomčiková 51
Mládežnícky futsalista roka
Palfi 99
Tomáš Bielik 56
Matúš Bielik 49
Rozhodca roka
Botka 86
Peško 82
Budač 64
Tréner roka
Bačo 102
Berky 80
Chudý 69
