Dráhový cyklista Cesnek na ME nedokončil bodovacie preteky
Titul európskeho šampióna získal Tim Torn Teutenberg z Nemecka so ziskom 106 bodov, druhý skončil Dán Conrad Haugsted (102) a bronz si vybojoval Belgičan Jasper de Buyst (98).
Autor TASR,aktualizované
Konya 2. februára (TASR) - Slovenský dráhový cyklista Tadeáš Cesnek nedokončil pondelňajšie bodovacie preteky na majstrovstvách Európy v Turecku. Titul európskeho šampióna získal Tim Torn Teutenberg z Nemecka so ziskom 106 bodov, druhý skončil Dán Conrad Haugsted (102) a bronz si vybojoval Belgičan Jasper de Buyst (98).
Medzi ženami malo Slovensko zastúpenie v eliminačných pretekoch, Stanislava Siekelová v nich obsadila 17. miesto. Zo zlata sa radovala Belgičanka s českými koreňmi Lotte Kopecká, striebro brala Victoire Berteauová z Francúzska, bronz získala Lea Lin Teutenbergová z Nemecka.
muži:
bodovacie preteky:
1. Tim Torn Teutenberg (Nem.) 106 b., 2. Conrad Haugsted (Dán.) 102, 3. Jasper de Buyst (Belg.) 98, 4. Michael Ben Wiggins (V. Brit.) 92, 5. Benjamin Thomas (Fr.) 84, 6. Philip Heijnen (Hol.) 82, Tadeáš CESNEK (SR) preteky nedokončil
ženy:
eliminačné preteky:
1. Lotte Kopecká (Belg.), 2. Victoire Berteauová (Fr.), 3. Lea Lin Teutenbergová (Nem.), 4. Letizia Paternosterová (Tal.), 5. Maja Tracká (Poľ.), 6. Lorena Leuová (Švaj.),... 17. Stanislava SIEKELOVÁ (SR)
