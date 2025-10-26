Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dráhový cyklista Chren obsadil 23. miesto v omniu

Na archívnej snímke Martin Chren. Foto: TASR - František Iván

Zlatú medailu vybojoval Španiel Albert Torres Barcelo s celkovým ziskom 133 bodov.

Autor TASR
Santiago 26. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Martin Chren obsadil na majstrovstvách sveta v čilskom Santiagu 23. miesto v disciplíne omnium. Zlatú medailu vybojoval Španiel Albert Torres Barcelo s celkovým ziskom 133 bodov. Druhý skončil Kazušige Kuboki z Japonska, bronz získal Belgičan Lindsay De Vylder.



MS v dráhovej cyklistike v Santiagu

muži - omnium (konečné poradie po 4 disciplínach):

1. Albert Torres Barcelo (Šp.) 133 b., 2. Kazušige Kuboki (Jap.) 131, 3. Lindsay De Vylder (Belg.) 131, ..., 23. Martin CHREN (SR) -17
.

