Dráhový cyklista Richardson bude reprezentovať Veľkú Britániu

Londýn 19. augusta (TASR) - Dráhový cyklista Matthew Richardson sa stal reprezentantom Veľkej Británie. Oznámil to len niekoľko dní po skončení OH v Paríži, kde získal tri medaily vo farbách Austrálie. Jeho žiadosť už schválila Medzinárodná cyklistická únia (UCI).



Richardson sa narodil v anglickom meste Maidstone, no keď mal deväť rokov, jeho rodina sa presťahovala do Austrálie. "Rozhodol som sa zbaliť celý svoj život a presťahovať sa cez pol sveta, aby som začal ďalšiu kapitolu mojej cyklistickej kariéry. Bolo to ťažké rozhodnutie a nebral som ho na ľahkú váhu. Bolo to osobná rozhodnutie, ku ktorému som dospel po dôkladnom zvážení svojej kariéry a budúcnosti. Austráliu hlboko rešpektujem a austrálsky tím bude vždy súčasťou toho, kto som," napísal 25-ročný cyklista na sociálnej sieti.



Jesse Korf, generálny riaditeľ riadiaceho orgánu austrálskej cyklistiky AusCycling, bol z Richardsonovho rozhodnutia sklamaný. "Chápeme, že túžba súťažiť v drese krajiny, v ktorej sa narodil, môže vyvolať silné emócie. Máme veľa talentovaných pretekárov, ktorí budú mať viac príležitostí," citovala z Korfovho vyhlásenia agentúra Reuters.