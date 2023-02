Dráhový cyklista Wood triumfoval v scratchi, Chren skončil štrnásty

ženy:



šprint - finále:

Lea Friedrichová - Pauline Graboschová (obe Nem.) 2:0,

o bronz: Sophie Capewellová (V.Birt.) - Mathilde Grosová (Fr.) 2:0



omnium:

1. Katie Archibaldová (V.Brit) 155 b,

2. Daria Pikuliková (Poľ.) 124,

3. Lotte Kopecká (Belg.) 124,

... 16. Alžebta BAČÍKOVÁ (SR) 36



muži:



scratch:

1. Oliver Wood (V.Brit.),

2. Roy Eefting (Hol.),

3. Donavan Grondin (Fr.),

... 14. Martin Chren



stíhacie preteky:

1. Jonathan Milan (Tal.) 4:03,744 min,

2. Daniel Bigham (V.Brit.) 4:05,860,

o bronz:

3. Tobias Buck-Gramcko (Nem.) 4:09,796,

4. Corentin Ermenault (Fr.) 4:10,261

Grenchen 10. februára (TASR) - Britský reprezentant Oliver Wood triumfoval v disciplíne scratch na majstrovstvách Európy v dráhovej cyklistike vo švajčiarskom Grenchene. V piatkových pretekoch sa presadil v záverečnom špurte malej skupiny a pripísal si premiérové zlato z kontinentálnych šampionátov. Druhý finišoval Holanďan Roy Eefting a bronz si odniesol Francúz Donavan Grondin. Slovák Martin Chren preteky nedokončil, keď ho stiahli z trate a klasifikovali na spoločnom 14. mieste. O dve priečky nižšie skončila v omniu jeho krajanka Alžbeta Bačíková.V stíhačke mužov triumfoval Jonathan Milan. Dvadsaťdvaročný Talian získal na podujatí už druhé zlato, pred individuálnou sa tešil aj v tímovej stíhačke. Vo finále vďaka mohutnému finišu zdolal Brita Daniela Bighama o vyše dve sekundy. V súboji o bronz vyhral podobným spôsobom Tobias Buck-Gramcko z Nemecka pred Francúzom Corentinom Ermenaultom.Omnium žien vyhrala s prehľadom Katie Archibaldová z Veľkej Británie a po tímovej stíhačke si pripísala druhé zlato v Grenchene. Celkovo to bolo už jej devätnáste z ME. Archibaldová vyhrala prvé tri súťaže dráhového "viacboja" a v záverečnej bodovačke si ešte vylepšila vysoký náskok. Dokopy nazbierala 155 bodov. Druhá skončila Poľka Daria Pikuliková (124 b) a tretia bola Lotte Kopecká z Belgicka (124 b). Bačíková obsadila 16. priečku so ziskom 36 bodov.V nemeckom finále šprintu žien vyhrala Lea Friedrichová nad Pauline Graboschovou 2:0 a rovnakým výsledkom sa skončil aj súboj o bronz medzi víťaznou Sophie Capewellová z Veľkej Birtánie a Francúzkou Mathilde Grosovou.