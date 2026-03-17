Utorok 17. marec 2026
Draisaitl bude chýbať Edmontonu do konca základnej časti

.
Hokejista Edmontonu Oilers Leon Draisaitl (29) sa teší z víťazného gólu v predĺžení štvrtého zápasu finále play off zámorskej NHL Florida Panthers - Edmonton Oilers v Sunrise vo štvrtok 12. júna 2025. Foto: TASR/AP

Edmonton 17. marca (TASR) - Nemecký hokejista Leon Draisaitl bude chýbať Edmontonu Oilers do konca základnej časti zámorskej NHL. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela. Vedenie kanadského klubu v utorok oznámilo, že jeden z lídrov ofenzívy „olejárov“ bude pauzovať do 16. apríla.

Draisaitl tak vynechá zvyšných 14 duelov základnej časti. Nemecký útočník po tvrdom údere od Ozzyho Wiesblatta nedohral nedeľňajšie stretnutie proti Nashvillu Predators. Draisaitl je v tejto sezóne štvrtý najproduktívnejší hráč profiligy, keď v 65 zápasoch nazbieral 97 bodov. V roku 2020 získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti, pripomenula agentúra AP.
.

Neprehliadnite

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom