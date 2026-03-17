Draisaitl bude chýbať Edmontonu do konca základnej časti
Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela. Vedenie kanadského klubu v utorok oznámilo, že jeden z lídrov ofenzívy „olejárov“ bude pauzovať do 16. apríla.
Autor TASR
Edmonton 17. marca (TASR) - Nemecký hokejista Leon Draisaitl bude chýbať Edmontonu Oilers do konca základnej časti zámorskej NHL. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela. Vedenie kanadského klubu v utorok oznámilo, že jeden z lídrov ofenzívy „olejárov“ bude pauzovať do 16. apríla.
Draisaitl tak vynechá zvyšných 14 duelov základnej časti. Nemecký útočník po tvrdom údere od Ozzyho Wiesblatta nedohral nedeľňajšie stretnutie proti Nashvillu Predators. Draisaitl je v tejto sezóne štvrtý najproduktívnejší hráč profiligy, keď v 65 zápasoch nazbieral 97 bodov. V roku 2020 získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti, pripomenula agentúra AP.
