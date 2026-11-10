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Draisaitl dvoma gólmi zariadil výhru Edmontonu, McDavid natiahol sériu
McDavid je prvým hráčom s takýmto zápisom od roku 2005, keď Dany Heatley bodoval dokonca v 22 zápasoch v sérii od 5. októbra do 29. novembra 2005.
Autor TASR,aktualizované
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New York 10. novembra (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 3:1. Dvoma gólmi sa na tom podieľal nemecký útočník Leon Draisaitl, Connor McDavid pridal jeden presný zásah a ako štvrtý hráč v histórii profiligy bodoval v každom z úvodných 19 zápasov sezóny.
McDavid je prvým hráčom s takýmto zápisom od roku 2005, keď Dany Heatley bodoval dokonca v 22 zápasoch v sérii od 5. októbra do 29. novembra. Pred nimi to dokázali iba Wayne Gretzky, ktorý mal takúto sériu trikrát, a Mats Sundin. Rekord drží Gretzky, ktorý v sezóne 1983/1984 bodoval v 51 stretnutiach od štartu ročníka za sebou. Sundin zaznamenal v ročníku 1992/1993 tridsaťzápasovú sériu. McDavid nazbieral počas aktuálnej šnúry 48 bodov za 11 gólov a 37 asistencií. Prvýkrát v tejto sezóne však nezaznamenal asistenciu, čím sa jeho rekordná séria v tomto ukazovateli od začiatku ročníka skončila na čísle 18. V historických tabuľkách NHL sa tak vyrovnal Adamovi Oatesovi, ktorý zaznamenal rovnakú sériu v sezóne 1992/1993. Spoločne im patrí druhé miesto. McDavid sa zároveň stal iba štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý nazbieral minimálne 48 bodov pred svojím 20. zápasom v sezóne. Pridal sa k Mariovi Lemieuxovi, Waynovi Gretzkému a Joeovi Maloneovi.
Draisaitl skóroval dvakrát v druhom zápase za sebou. Brankár Devon Levi prispel k triumfu 28 zákrokmi a svoju bilanciu v sezóne si vylepšil na osem víťazstiev a jednu prehru. „Myslím si, že práve on je hlavným dôvodom, prečo sme vyhrali,“ vyzdvihol Draisaitl výkon Leviho. „Nemyslím si, že sme hrali vyslovene zle, ale určite to nebol náš najlepší zápas. On však predviedol dôležité zákroky v správnych momentoch. Niektoré boli naozaj mimoriadne. Je pre nás neuveriteľnou oporou.“ Jediný gól Rangers strelil český útočník Jaroslav Chmelař. Tréner hostí Mike Sullivan napriek prehre vyjadril spokojnosť s výkonom svojho mužstva: „Naša hra sa mi veľmi páčila. Vypracovali sme si veľa gólových príležitostí, mali sme štyri alebo päť prečíslení dvoch proti jednému. Z nejakého dôvodu sme však dnes mali problém dostať puk do bránky.“
Philadelphia uspela na ľade Vancouveru 3:1 a ukončila šnúru troch stretnutí bez víťazstva. Brankár Joseph Woll prispel k triumfu 18 zákrokmi, z toho 12 predviedol v záverečnej tretine. Vancouver prehral šiesty zápas za sebou, pričom vo všetkých prípadoch neuspel v riadnom hracom čase. O góly Flyers sa postarali Michael Bunting, Travis Konecny a Travis Sanheim, Christian Dvorak zaznamenal dve asistencie. Bunting sa vrátil do zostavy po tom, ako päť zápasov za sebou sledoval iba z tribúny ako zdravý náhradník. Tréneri ho zaradili priamo do prvého útoku a dôveru splatil gólom už v 3. minúte. Záver zdramatizovalo vylúčenie brankára hostí Wolla, ktorý si v čase 57:11 zložil prilbu a dostal dvojminútový trest za zdržiavanie hry. Canucks následne odvolali brankára a získali výhodu šiestich proti štyrom. Vyrovnať sa im však nepodarilo. Naopak, Sanheim v čase 59:01 strelou do prázdnej bránky vo vlastnom oslabení spečatil víťazstvo Philadelphie. Tréner domácich Manny Malhotra po ďalšom neúspechu neskrýval sklamanie z výkonu svojich zverencov: „Keď sa stále opakujú tie isté chyby, je to problém.“
Hokejisti San Jose ukončili sériu piatich prehier, keď na svojom ľade zdolali New York Islanders 3:2 po predĺžení a nájazdoch. V nich sa rozhodlo až v ôsmej sérii. O víťazný zásah sa postaral Ivar Stenberg, ktorý sa presadil aj v riadnom hracom čase. Brankár Jaroslav Askarov prispel k víťazstvu 30 zákrokmi a zlikvidoval všetkých osem pokusov súpera v nájazdovom rozstrele. Islanders prehrali štvrtý duel za sebou, pričom v posledných dvoch prípadoch získali aspoň bod. Hostí dlho držal v hre brankár Iľja Sorokin, ktorý celkovo zneškodnil 37 striel.
McDavid je prvým hráčom s takýmto zápisom od roku 2005, keď Dany Heatley bodoval dokonca v 22 zápasoch v sérii od 5. októbra do 29. novembra. Pred nimi to dokázali iba Wayne Gretzky, ktorý mal takúto sériu trikrát, a Mats Sundin. Rekord drží Gretzky, ktorý v sezóne 1983/1984 bodoval v 51 stretnutiach od štartu ročníka za sebou. Sundin zaznamenal v ročníku 1992/1993 tridsaťzápasovú sériu. McDavid nazbieral počas aktuálnej šnúry 48 bodov za 11 gólov a 37 asistencií. Prvýkrát v tejto sezóne však nezaznamenal asistenciu, čím sa jeho rekordná séria v tomto ukazovateli od začiatku ročníka skončila na čísle 18. V historických tabuľkách NHL sa tak vyrovnal Adamovi Oatesovi, ktorý zaznamenal rovnakú sériu v sezóne 1992/1993. Spoločne im patrí druhé miesto. McDavid sa zároveň stal iba štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý nazbieral minimálne 48 bodov pred svojím 20. zápasom v sezóne. Pridal sa k Mariovi Lemieuxovi, Waynovi Gretzkému a Joeovi Maloneovi.
Draisaitl skóroval dvakrát v druhom zápase za sebou. Brankár Devon Levi prispel k triumfu 28 zákrokmi a svoju bilanciu v sezóne si vylepšil na osem víťazstiev a jednu prehru. „Myslím si, že práve on je hlavným dôvodom, prečo sme vyhrali,“ vyzdvihol Draisaitl výkon Leviho. „Nemyslím si, že sme hrali vyslovene zle, ale určite to nebol náš najlepší zápas. On však predviedol dôležité zákroky v správnych momentoch. Niektoré boli naozaj mimoriadne. Je pre nás neuveriteľnou oporou.“ Jediný gól Rangers strelil český útočník Jaroslav Chmelař. Tréner hostí Mike Sullivan napriek prehre vyjadril spokojnosť s výkonom svojho mužstva: „Naša hra sa mi veľmi páčila. Vypracovali sme si veľa gólových príležitostí, mali sme štyri alebo päť prečíslení dvoch proti jednému. Z nejakého dôvodu sme však dnes mali problém dostať puk do bránky.“
Philadelphia uspela na ľade Vancouveru 3:1 a ukončila šnúru troch stretnutí bez víťazstva. Brankár Joseph Woll prispel k triumfu 18 zákrokmi, z toho 12 predviedol v záverečnej tretine. Vancouver prehral šiesty zápas za sebou, pričom vo všetkých prípadoch neuspel v riadnom hracom čase. O góly Flyers sa postarali Michael Bunting, Travis Konecny a Travis Sanheim, Christian Dvorak zaznamenal dve asistencie. Bunting sa vrátil do zostavy po tom, ako päť zápasov za sebou sledoval iba z tribúny ako zdravý náhradník. Tréneri ho zaradili priamo do prvého útoku a dôveru splatil gólom už v 3. minúte. Záver zdramatizovalo vylúčenie brankára hostí Wolla, ktorý si v čase 57:11 zložil prilbu a dostal dvojminútový trest za zdržiavanie hry. Canucks následne odvolali brankára a získali výhodu šiestich proti štyrom. Vyrovnať sa im však nepodarilo. Naopak, Sanheim v čase 59:01 strelou do prázdnej bránky vo vlastnom oslabení spečatil víťazstvo Philadelphie. Tréner domácich Manny Malhotra po ďalšom neúspechu neskrýval sklamanie z výkonu svojich zverencov: „Keď sa stále opakujú tie isté chyby, je to problém.“
Hokejisti San Jose ukončili sériu piatich prehier, keď na svojom ľade zdolali New York Islanders 3:2 po predĺžení a nájazdoch. V nich sa rozhodlo až v ôsmej sérii. O víťazný zásah sa postaral Ivar Stenberg, ktorý sa presadil aj v riadnom hracom čase. Brankár Jaroslav Askarov prispel k víťazstvu 30 zákrokmi a zlikvidoval všetkých osem pokusov súpera v nájazdovom rozstrele. Islanders prehrali štvrtý duel za sebou, pričom v posledných dvoch prípadoch získali aspoň bod. Hostí dlho držal v hre brankár Iľja Sorokin, ktorý celkovo zneškodnil 37 striel.
NHL - sumáre:
Edmonton Oilers - New York Rangers 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 7. McDavid, 23. Draisaitl (Podkolzin, Ekholm), 59. Draisaitl - 26. Chmelař (Zibanejad). Brankári: Levi - Garand, strely na bránku: 20:29
Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 53. Lekkerimäki (Boeser, E. Pettersson) - 3. Bunting (Dvorak, Seeler), 24. Konecny (Mičkov, Dvorak), 60. Sanheim. Brankári: Meriläinen - Woll, strely na bránku: 19:17
San Jose Sharks - New York Islanders 3:2 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 17. Stenberg (Toffoli, Dellandrea), 33. Toffoli (Orlov, Pohlkamp), rozh. nájazd: Stenberg - 7. Hutton (Holmström, Horvat), 22. Eklund (Schenn, Schaefer). Brankári: Askarov - Sorokin, strely na bránku: 39:32
Edmonton Oilers - New York Rangers 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 7. McDavid, 23. Draisaitl (Podkolzin, Ekholm), 59. Draisaitl - 26. Chmelař (Zibanejad). Brankári: Levi - Garand, strely na bránku: 20:29
Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 53. Lekkerimäki (Boeser, E. Pettersson) - 3. Bunting (Dvorak, Seeler), 24. Konecny (Mičkov, Dvorak), 60. Sanheim. Brankári: Meriläinen - Woll, strely na bránku: 19:17
San Jose Sharks - New York Islanders 3:2 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 17. Stenberg (Toffoli, Dellandrea), 33. Toffoli (Orlov, Pohlkamp), rozh. nájazd: Stenberg - 7. Hutton (Holmström, Horvat), 22. Eklund (Schenn, Schaefer). Brankári: Askarov - Sorokin, strely na bránku: 39:32