Draisaitl natiahol bodovú sériu na 11 duelov, napodobnil Gretzkého

New York 19. mája (TASR) - Nemecký hokejista Leon Draisaitl pomohol dvoma asistenciami k víťazstvu Edmontonu nad Vancouverom 5:1 v šiestom zápase semifinále Západnej konferencie NHL a natiahol svoju bodovú sériu v play off už na 11 stretnutí. Nazbieral v nich osem gólov a 15 asistencií. Dvadsaťosemročný center si tak s 23 bodmi ustrážil vedenie v tabuľke produktivity, vedie o dva body pred spoluhráčom Connorom McDavidom (2+19).



Draisaitl získal počas kariéry vo vyraďovačke už rovných 100 bodov (39+61), stačilo mu na to iba 60 duelov. Iba dvaja hráči v celej histórii NHL dokázali pokoriť 100-bodovú métu v play off v menšom počte stretnutí - legendy Wayne Gretzky (46 zápasov) a Mario Lemieux (50). Draisaitl je len štvrtý hráč v ligových dejinách po Gretzkom, Lemieuxovi a McDavidovi, ktorý v 60 či menšom počte zápasov play off zaznamenal 60 asistencií.



McDavid sa v noci na nedeľu podieľal na triumfe tromi asistenciami. Kapitán Oilers dokázal nazbierať 20 bodov v jednej vyraďovačke už v tretej sezóne za sebou, čo sa mu podarilo iba ako desiatemu hráčovi v profiligovej histórii. Ďalší útočník "olejárov" Evander Kane predĺžil svoju bodovú šnúru na štyri zápasy (2+2).



Oilers si víťazstvom 5:1 vynútili rozhodujúci siedmy súboj, ktorý sa bude hrať v noci na utorok o 3.00 SELČ na ľade Canucks. Dva kanadské kluby sa stretnú v zápase číslo sedem ešte pred konferenčným finále prvýkrát od roku 2002, keď Toronto zdolalo Ottawu.