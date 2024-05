Draisaitl predĺžil sériu, v play off má lepší priemer iba Gretzky

New York 21. mája (TASR) - Kanadský hokejový klub Edmonton Oilers sa stal prvým tímom zámorskej NHL, ktorý má po dvoch kolách play off až trojicu hráčov s 20 a viac bodmi. "Olejári" v noci na utorok uspeli v siedmom stretnutí Západnej konferencie proti Vancouveru (3:2) a na postupe do konferenčného finále sa podieľal aj útočník Leon Draisaitl. Dvadsaťosemročný Nemec bodoval vo všetkých 12 dueloch doterajšieho priebehu play off a s 24 bodmi (8+16) je najproduktívnejší hráč vyraďovačky.



Hneď za Draisaitlom je s 21 bodmi (2+19) kapitán Edmontonu Connor McDavid. Na dvadsaťbodovú métu v siedmom dueli proti Canucks dosiahol aj obranca Evan Bouchard (5+15). Draisaitl nazbieral počas kariéry v play off 101 bodov (39+62) v 61 zápasoch, čo je 1,66 bodu na zápas. Lepší historický priemer má len legendárny Wayne Gretzky (1,84 b), ktorý odohral 208 stretnutí so ziskom 382 bodov (122+260). Na tretej priečke je v tejto štatistike Mario Lemieux (1,61), za ktorým nasleduje McDavid (1,57).



Draisaitl odohral v troch štandardných sezónach po pandémii v play off 40 stretnutí, v ktorých nazbieral až 74 bodov a zaznamenal neuveriteľný bodový priemer 1,85 b. Nebodoval iba v šiestich dueloch, čo dokumentuje skvelú konzistentnosť jeho výkonov. Tri stretnutia, v ktorých nebodoval, ovplyvnilo Draisaitla zranenie zápästia v minulej sezóne. Spôsobila mu ho vtedy nezmyselná sekera Alexa Pietrangela v štvrtom zápase semifinále Západnej konferencie.



Draisatil môže počas svojej série s aspoň bodom od začiatku play off prekonať medzi aktívnymi hráčmi Nathana MacKinnona. Útočník Colorada ťahal v sezóne 2019/20 bodovú sériu 14 duelov. Celkovým lídrom v tejto štatistike je Bryan Trottier (1980/81) s bodom v 18 zápasoch za sebou.