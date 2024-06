Draisaitl s McDavidom plece pri pleci, Nemec utlmil vlastné ego

New York 10. júna (TASR) - Hokejistom Edmontonu nevyšiel vstup do finálovej série zámorskej NHL proti Floride a najlepší útok play off sa v úvodnom stretnutí nepresadil ani raz. V tíme Oilers napriek fantastickej fazóne súperovho brankára Sergeja Bobrovského neklesajú na duchu. Hlavný kouč Kris Knoblauch považuje výkon v prvom zápase za dobrý, ale očakáva jeho ďalšie zlepšenie a vyzdvihuje úlohu Leona Draisaitla.



Schopnosť 28-ročného centra prispôsobiť sa potrebám mužstva púta už dlho pozornosť analytikov. Tí oceňujú jeho produktivitu i 10 gólov v play off vo svetle totálnej tímovosti, keď aj podľa fíčra na nhl.com predstavuje vzorový príklad "utlmenia vlastného ega". Kým v presilovkách nemecký hokejista páli často, v štandardnej hre skôr rieši spletité situácie, vymýšľa akcie a prihráva. Vo fázach, keď nastupuje s Connorom McDavidom, najväčšiu osobnosť vyhľadáva neustále. So zámerom prihrať kamarátovi na gól, alebo mu umožniť jeho excelentné manévre v útočnom pásme, ktoré vedú k väčším či menším šanciam.



McDavid ako logický prvý center má počas sezóny po svojom boku najlepšieho strelca play off Zacha Hymana a 20-bodového Ryana Nugenta-Hopkinsa. Draisaitl mal v prvom finále na krídlach Evandera Kanea (8 bodov v play off) a málo skúseného Dylana Hollowaya (4). Obaja sa v druhom útoku vyskytovali v niektorých zápasoch aj predtým, podobne ako ďalší krídelníci, ale v semifinále play off proti Dallasu (z 1:2 na 4:2) hrali s Draisaitlom Corey Perry a Ryan McLeod. "Na Leona sa veľmi spoliehame. Mal po svojom boku už veľa hráčov, pravdepodobne najviac v súťaži. Je veľmi flexibilný," uviedol Knoblauch, ktorý chce zvýšiť produktivitu menej bodujúcich hráčov. Práve ich spojenie s Draisaitlom má byť podľa Knoblaucha motiváciou: "Je to pre nich príležitosť skutočne zintenzívniť svoju hru. Môžu ukázať, čo dokážu, pretože keď hráte s Draisaitlom, chcete s ním aj zostať. Chcete byť čo najlepší."



Takto tréner "olejárov" argumentuje, keď sa ho pýtajú, prečo dvaja fenomenálni hráči nehrajú spolu viac, keď im to klape v presilovkách i v striedaniach po oslabeniach, v ktorých Draisaitl zaskakuje za vyčerpaného bojovníka Nugenta-Hopkinsa. "Pre Leona to nie je vždy jednoduché, keď dostáva nových spoluhráčov. Je zrejmé, že spolu s Connorom sú veľmi nebezpeční, ale myslím si, že pre tím je lepšie, keď každý figuruje v inej formácii," povedal Knoblauch.



Tak či onak, spojenie oboch superhviezd funguje všade, na striedačke i v lete v Toronte a jeho okolí, kde spolu trénujú. Sú priatelia a spája ich misia Stanleyho pohár. "Sme na seba roky zvyknutí, spoločne prežívame striedanie po striedaní, tretinu po tretine, zápas po zápase, všade," hovorí Draisaitl.



Nemec spolu so svojím charizmatickým kanadským spoluhráčom atakujú niektoré štatistiky "nedotknuteľných" legiend Gretzky-Lemieux. A kraľujú medzi aktívnymi hráčmi štatistikám priemeru získaných bodov na zápas v play off. Obaja odohrali počas kariéry vo vyraďovačke 68 duelov, v ktorých McDavid nazbieral 106 bodov s priemerom 1,56 na duel. Draisaitl má na konte iba o bod menej a priemer 1,54. Ťahúňom Edmontonu sa približujú iba Nathan MacKinnon (1,30) a Mikko Rantanen (1,25).



Práve vyjadreniami o tejto unikátnej dvojici upriamil pozornosť na ďalší priebeh finále a silu súpera tréner Floridy Paul Maurice: "Zvykli sme si, akí sú títo dvaja hráči dobrí a ja chápem prečo. Vidíte ich každý večer, akí sú dynamickí a výnimoční. A po čase si na to zvyknete do takej miery, že si začnete hovoriť - prečo sa to nedeje každé striedanie? - ale ono sa to deje takmer vždy. Sú to naozaj, naozaj výnimoční hráči, pretože vo všetkých aspektoch hry môžete robiť všetky veci správne a stále ich nemáte ako zastaviť.“