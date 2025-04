Draisaitl sa nemieni pri návrate unáhliť: Chcem robiť správne kroky

Edmonton 12. apríla (TASR) - Nemecký hokejista Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers by sa chcel vrátiť na ľad ešte pred koncom základnej časti zámorskej NHL. Tretí muž kanadského bodovania súťaže sa však vo svojom rozhodnutí nemieni unáhliť.



Strelecký líder NHL absentuje v zostave „olejárov“ pre zranenie v dolnej časti tela, proti San Jose to bolo jeho štvrté vynechané stretnutie v rade. „Cítim sa dobre, ale nie dostatočne na to, aby som hral. V tomto čase chcem robiť správne kroky a cítiť sa čo najbližšie k sto percentám. Pomaly sa to zlepšuje, takže dúfam, že to už nebude tak dlho trvať,“ prezradil Draisaitl k svojej absencii pre oficiálnu webstránku súťaže.



Pre Edmonton je nemecký útočník kľúčový hráč, s 52 presnými zásahmi figuruje na čele tabuľky strelcov a so 106 bodmi zaostáva v produktivite iba za Nikitom Kučerovom a Nathanom MacKinnonom. Oilers si nočným víťazstvom nad Sharks 4:2 zabezpečili účasť v play off a v pred štartom vyraďovačky ich ešte čakajú tri stretnutia. „Chcel by som si ešte zahrať v jednom alebo dvoch zápasoch základnej časti, ale nechcem sa zároveň dostať do situácie, že by sa to zhoršilo. Musím byť obozretný,“ zdôraznil Draisaitl.