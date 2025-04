Draisaitl sa opäť zranil, nedohral duel v San Jose

San Jose 4. apríla (TASR) - Najlepší strelec hokejovej NHL Leon Draisaitl nedohral nočný duel na ľade San Jose. Nemecký útočník Edmontonu Oilers pomohol k víťazstvu 3:2 asistenciou, ale pre zranenie odstúpil zo zápasu v druhej tretine.



Draisaitl odkorčuľoval po jednom zo striedaní, v ktorom sa nedostal do žiadneho súboja, v bolestiach na striedačku a krátko na to aj do šatne, odkiaľ sa už nevrátil. "Nemám informácie o jeho stave, ale je to nepríjemné. Nechcete prísť o svojich najlepších hráčov," povedal pre agentúru AP tréner Kris Knoblauch. Oilers chýba aj kapitán Connor McDavid, ktorý nehrá od 20. marca po kolízii s obrancom Winnipegu Joshom Morriseym. Zranení sú aj útočník Trent Frederic, obranca Mattias Ekholm a brankár Stuart Skinner.



Draisaitl strelil v tejto sezóne 52 gólov, o desať viac ako druhý najlepší kanonier William Nylander z Toronta a je tretí v produktivite so 106 bodmi. V San Jose hral tretí duel po návrate, predtým vynechal pre zranenie štyri zápasy.