Draisaitl sa vrátil do rodného Kolína a podporil mladých hokejistov

Kolín nad Rýnom 8. júla (TASR) - Hviezdny nemecký hokejista Leon Draisaitl daruje svojmu chlapčenskému klubu v Kolíne nad Rýnom 29 sád výstroja, ktoré mladí hráči budú môcť používať v tejto aj v budúcich sezónach.



Počet zodpovedá jeho číslu dresu v tíme NHL Edmonton Oilers, ktorý minulý mesiac prehral vo finále Stanleyho pohára s Floridou Panthers. Kolínsky rodák navštívil v utorok tréningové centrum miestneho tímu Haie.



„Je pre mňa veľmi emotívne vrátiť sa tam, kde sa to všetko začalo,“ povedal 29-ročný center novinárom: „Bez podpory, ktorú som ako mladý hráč dostal v Kolíne nad Rýnom, by som dnes nebol tam, kde som - chcem sa za ňu trochu odvďačiť.“



V rodnom meste Draisaitla na ulici len zriedka rozpoznávajú, napriek tomu, že patrí medzi najväčšie hviezdy NHL. „Vždy som sa snažil rozvíjať ľadový hokej v Nemecku, no proti futbalu je to náročné,“ citovala Draisaitla agentúra DPA.