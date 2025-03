Draisaitl sa vrátil vo veľkom štýle, rozhodol duel a vytvoril rekord

Edmonton 30. marca (TASR) - Nemecký hokejista Leon Draisaitl sa po zranení a štvorzápasovej absencii vrátil do zostavy Edmontonu vo veľkom štále. Dvoma gólmi a asistenciou rozhodol o víťazstve Oilers v “bitke o Albertu” nad Calgary Flames 3:2 po predĺžení a vytvoril rekord NHL.



Draisaitl najskôr pripravil gól Viktorovi Arvidssonovi, ktorý vyrovnal na 1:1 a potom to zobral do svojich rúk. V 57. minúte svojím 50. gólom v sezóne vyrovnal na 2:2 a v predĺžení rozhodol 51. presným zásahom o víťazstve “olejárov.”



Bol to jeho šiesty gól v predĺžení v tejto sezóne, čím vytvoril nový rekord NHL. Päťkrát v jednom ročníku rozhodli v extračase Alex Galchenyuk (Montreal), Brad Marchand (Boston), Sebastian Aho (Carolina), Jonathan Toews (Chicago) a Steven Stamkos (Tampa Bay). Celkovo to bol jeho 19. gól v predĺžení, čím sa v tabuľke Európanov vyrovnal Jaromírovi Jágrovi. Lepší je len Alexander Ovečkin (27).



Draisaitl si upevnil pozíciu najlepšieho kanoniera súťaže. Stal sa 15. hráčom v histórii NHL a len štvrtým hokejistom z Európy, ktorý mal aspoň štyri sezóny s 50 gólmi.



Zároveň sa stal deviatym hráčom v histórii, ktorý v štyroch sezónach strelil 50 gólov a nazbieral 50 asistencií. Okrem neho to dokázali Wayne Gretzky (9), Mike Bossy (7), Mario Lemieux (6), Marcel Dionne (6), Guy Lafleur (6), Phil Esposito (5), Steve Yzerman (5) a Jari Kurri (4).